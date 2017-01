Rilascio imminente per l’aggiornamento Nougat su Samsung Galaxy S7: conferma ufficiale

Il tema caldo di questi giorni è rappresentato senza ombra di dubbio dal rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat per il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Mercoledì scorso si era creata l’illusione che l’upgrade fosse in uscita, ma le cose evidentemente non stanno così, al punto da indurci a fare chiarezza in queste ore per milioni di utenti in attesa.

Come stanno evolvendo le cose? Per provare a fare chiarezza su una questione che ha parecchio seguito in questi giorni abbiamo provato a contattare direttamente Samsung Italia, che tramite chat ha provato a chiarire alcuni aspetti riguardanti la distribuzione dell’aggiornamento Android Nougat su Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge.

Salve, da tempo siamo alla ricerca di informazioni sul Samsung Galaxy S7 Edge ed il Samsung Galaxy S7 no brand, considerando anche le recenti indiscrezioni sulla recente e presunta distribuzione per l’aggiornamento Nougat. Qual è al momento lo stato dei lavori in vista del rilascio definitivo?

Ciao, al momento non abbiamo una data certa e smentiamo l’avvio del rilascio dell’aggiornamento Android Nougat 7.0. Orientativamente dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese ed il Samsung Galaxy S7, insieme al Samsung Galaxy S7 Edge, sono i primi della lista che riceveranno il firmware. Resta sintonizzato sui nostri canali social per ricevere ulteriori informazioni.

Si hanno notizie sulla versione di Android che verrà a breve rilasciata su Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge?

Non abbiamo conferme ufficiali in questo senso, ma dovremmo passare dapprima per Android Nougat 7.0 a quanto pare.

Insomma, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma tutto sommato sono positive le notizie che abbiamo estrapolato oggi da Samsung Italia in merito alla data di uscita dell’aggiornamento Android Nougat per top di gamma come Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge.