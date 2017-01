Rumors Vivo V5 Plus: nuovi dettagli prima del debutto

Come sicuramente molti di voi sapranno già, è ufficialmente possibile prenotare sul territorio asiatico il nuovo ed attesissimo smartphone cinese Vivo V5 Plus, che può essere acquistato per un costo pari a 350 euro, nonostante ora come ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale sulle specifiche.

Secondo però delle fonti affidabili, il nuovo dispositivo dell’azienda cinese Vivo potrebbe avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Ampio schermo caratterizzato da una diagonale pari a 5.5 pollici affiancato ad una risoluzione Full HD, con Gorilla Glass 5;

Memoria RAM di 4GB e ROM di 64GB espandibile via microSD;

Processore Snapdragon 625 di casa Qualcomm octa-core a 64-bit che agirà ad una velocità di calcolo pari a 2Ghz;

GPU Adreno 506;

Fotocamera principale con sensore da 16 megapixel;

Fotocamera frontale doppia: una da 20 megapixel (Sony IMX376) e l’altra da 8 megapixel, per selfie e video-chat;

Batteria da 3160 mAh con tecnologia di ricarica rapida;

Lettore di impronte digitali;

Piattaforma operativa Vivo Funtouch OS 3.0 basato su sistema Marshmallow versione 6.0, aspettando l’arrivo di Nougat e le sue nuove funzionalità.

In conclusione, questo interessantissimo Vivo V5 Plus sarà annunciato al mondo tra non molto e si potrà acquistare nel suo unico colore: l’oro. Cosa ne pensate? Ci fareste un pensierino? A voi la parola.