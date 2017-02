Samsugn Galaxy S8, presentazione il 29 marzo | conferma ufficiale

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Samsung ha svelato la sua nuova generazione di tablet top di gamma, il nuovo Galaxy Tab S3 con Android Nougat ed i due Samsung Galaxy Book con Windows 10. Per il nuovo Samsung Galaxy S8, come noto, ci sarà da aspettare ancora qualche settimana.

A margine della conferenza di presentazione conclusasi pochi minuti fa a Barcellona, la casa coreana ha, infatti, confermato i tantissimi rumors delle ultime settimane. Il nuovo Samsung Galaxy S8 verrà presentato in via ufficiale il prossimo 29 di marzo durante l’evento Unpacket 2017 che si svolgerà a New York quando in Italia saranno le 17. La presentazione del nuovo top di gamma di Samsung sarà trasmessa da Samsung sul suo sito ufficiale con una diretta streaming.

Questo il video d’annuncio ufficiale dell’evento Unpacked 2017 che segnerà il debutto del nuovo Galaxy S8.

La data di uscita nei negozi di tutti i principali mercati non è ancora stata annunciata in via ufficiale ma non è certo un mistero. Il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà disponibile per l’acquisto, anche in Italia, a partire dal prossimo 21 di aprile. Alcuni mercati potrebbero registrare un avvio delle vendite con qualche giorno di anticipo al fine di garantire una distribuzione completa ed uniforme per tutti. Di certo ne sapremo di più a partire dal prossimo 29 marzo.

Chiudiamo con un rapido riepilogo di quella che sarà la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S8, il grande assente del Mobile World Congress 2017. Lo smartphone arriverà sul mercato in due varianti (5.8 e 6.2 pollici) con display Super AMOLED e risoluzione QHD, SoC Exynos 8895 (negli USA ci sarà lo Snapdragon 835), 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Lo smartphone potrà contare sul sistema operativo Android Nougat. Continuate a seguirci anche nei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo top di gamma di Samsung.