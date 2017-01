Samsung accessori: nuovi speaker e stampanti portatili

Samsung Electronics ha presentato un altro giro di innovazioni memorabili al CES 2017, compresi gli accessori mobile progettati per coloro che non sanno rinunciare al divertimento.

Sia lo speaker Bluetooth Level Box Slim che la stampante Image Stamp, aggiungono nuovi livelli di portabilità ed interattività dinamica al catalogo di prodotti sudcoreani oggi in commercio. Grazie allo smartphone, infatti, siamo oggi in grado di fare davvero l’impensabile, anche sentire la nostra musica preferita in alta qualità senza cuffie o auricolari e stampare i nostri ricordi in men che non si dica.

Samsung: altoparlante Level Box Slim

L’ultima aggiunta alla linea di altoparlanti Samsung Level Bluetooth è rappresentata dalla variante Slim, caratterizzata da un design compatto che fornisce al contempo un audio davvero potente. Le sue dimensioni, infatti, sono estremamente compatto (148,4 x 79 x 25,1 millimetri, 236g), al punto da poter essere tenuto comodamente nel palmo di una sola mano, il che lo rende perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di utilizzo, indoor o outdoor che sia.

Il supporto, tra le altre cose, garantisce impermeabilità IPX7 e, pertanto, sarà possibile restare tranquilli nel caso di pioggia ed esposizione a fattori atmosferici imprevisti, come ad esempio la neve.

Oltre il suo speaker da 8W di potenza, il quale offre un audio corposo e ben bilanciato anche all’aperto, Il Level Box Slim dispone di un microfono integrato che consente di utilizzare il prodotto anche per intrattenere conversazioni audio e conferenze, senza la necessità di prendere in mano il proprio smartphone. Le tecnologie di riduzione del rumore ed eco-annullamento integrati facilitano la comunicazione, rendendola sempre chiara e nitida in ogni contesto di utilizzo.

In aggiunta, la batteria integrata da 2.200mAh consente una riproduzione musicale fino a 30 ore e funge anche da powerbank portatile per altri dispositivi: Quindi, in questo caso, saremo in grado di ricaricare il nostro smartphone o il nostro tablet mentre ascoltiamo la nostra musica preferita, sebbene ci si trovi solo di fronte a 2.200mAh.

Gli utenti possono controllare direttamente lo stato di carica della batteria ed effettuare il controllo diretto sul livello del volume tramite impostazioni dall’applicazione Samsung Level. Il prodotto è disponibile nelle carianti colore nero, blu e rosso nei mercati di vendita selezionati.

Samsung Image Stamp: una stampante sempre in tasca

Con Samsung Image Stamp potrete stampare le vostre foto preferite ovunque voi siate. Vi serve solo il vostro smartphone e la capacità di realizzare belle foto. Grazie alla stampante portatile Samsung, infatti, possiamo procedere alla stampa immediata dei nostri ricordi o degli scatti appena effettuati in occasioni di feste, uscite, vacanze e così di seguito.

Il processo di stampa è davvero semplice: basta selezionare la foto desiderata e posizionare il proprio smartphone sulla parte superiore del dispositivo, che stampa istantaneamente tramite NFC e Wi-Fi. I controlli disposti on-board sono facili ed immediati e ben si coniugano ad un design elegante molto user-friendly. Un device che sta in tasca e che consentirà una stampa rapida delle nostre fotografie.

A differenza di altre stampanti portatili, in cui l’utilizzo di un rapporto d’immagine 3:2 richiede necessariamente il ritaglio, l’immagine in 16:9 della stampante Samsung realizza immagini già pronte che si presentano esattamente come quelle viste sullo schermo del nostro smartphone, senza necessità di ulteriori interventi.

La dimensione di una foto è di 98x56mm con risoluzione 336 dpi e, in generale, si osserva un’ottima nitidezza e riproduzione del colore su carta. Gli utenti hanno anche la possibilità di stampare codici QR per l’accesso a informazioni rilevanti, segnalibri personalizzati e bigliettini da visita. Attraverso l’utilizzo di una carta adesiva, tra l’altro, sarà anche possibile provvedere alla creazione di decorazioni davvero originali.

La nuova Samsung Image Stamp sarà disponibile nei mercati selezionati a partire dai primi mesi del 2017, nelle previste varianti colore blu cielo e rosa.

