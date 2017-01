Samsung al CES 2017: Highlights della conferenza stampa

Alla sua conferenza stampa al CES 2017, Samsung ha presentato una vasta gamma di innovazioni, ciascuna progettato per fornire ai consumatori la migliore esperienza utente possibile.

Dalla sua splendida nuova TV QLED al sistema di lavanderia FlexWash & FlexDry, al suo esordio nel segmento gaming laptop ed gli aggiornamenti per gli SmartWatch Gear S3, l’azienda sta raggiungendo un livello top tech attraverso prodotti progettati per migliorare il modo in cui i consumatori vivono, lavorano e giocano.

I video che seguiranno fanno chiaro riferimento alla Conferenza Stampa indetta dalla società per le presentazione delle sue nuove tecnologie evolutive, ora sempre più personalizzate ed intuitive.

Tim Baxter, Presidente della divisione America, ha dato il via alla conferenza stampa, condividendo l’impegno della società al perseguimento di obiettivi elevati a garanzia dell’esperienza utente nel 2017.

Nell’occasione si sono delineati tre temi centrali per il 2017: la tecnologia in via di sviluppo che si inserisce a pieno titolo nella vita dei consumatori, un modo nuovo di portare eleganza nella progettazione di tutti i prodotti e la speranza di continuare a costruire una leadership nel campo delle nuove concessioni tecnologiche.

Joe Stinziano, EVP di Samsung Electronics America, ha introdotto i nuovi TV Samsung QLED ed i monitor Quantum Dot curvi, nonché le più recenti innovazioni nella tecnologia audio.

Won Jin Lee, EVP di Samsung Electronics, ha evidenziato come la società sia leader del settore e come, in quanto tale, riesca ad allineare l’esperienza televisiva alla vita quotidiana dei clienti, con l’introduzione di miglioramenti sul controllo vocale tramite telecomando Samsung Smart TV e opzioni di interazione più personalizzate, in particolare per i contenuti 4K HDR.

John Herrington, SVP della divisione America, ha presentato il nuovo sistema di lavanderia FlexWash & FlexDry ed elettrodomestici Premium per la cucina. Sistemi che porteranno ampia la flessibilità e possibilità di scelta nel campo degli elettrodomestici. Ha inoltre annunciato l’espansione della serie Samsung Family Hub e gli aggiornamenti alla piattaforma software interattiva Family Hub.

Alanna Cotton, VP della divisione America, ha introdotto, poi, i nuovi device indossabili e mobile della società, tra cui i Samsung Gear S3 con connettività LTE e la prossima generazione dei Samsung Chromebook progettati per Google Play. Ha anche introdotto il nuovo Samsung Notebook serie 9 per gli utenti Windows, così come laptop gaming Samsung Odissey, attraverso il quale la società esordisce per la prima volta nel settore.

Un video completo sulla Conferenza Stampa CES 2017 è disponibile alla visualizzazione per gentile concessione dei colleghi di SamsungNews:

Che cosa te ne pare dei nuovi prodotti hardware e software introdotti da una società che, al momento, detiene il ruolo di leader di un mercato in continua espansione? A te tutte le considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Samsung inaugura una nuova era dell’Home Entertainment con le sue QLED TV