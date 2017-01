Samsung annuncia il nuovo servizio qualità per la sicurezza dei suoi prodotti

Samsung Electronics ha ufficializzato i rapporti relativi alle cause degli incidenti che hanno portato al preventivo ritiro dal mercato dei suoi Note 7. Con l’intenzione che una simile situazione non si ripeta, la società ha disposto la creazione di un nuovo team di esperti in sicurezza interni ed esterni nel tentativo di migliorare la qualità dei suoi prodotti e rinnovare il proprio impegno nell’ambito della sicurezza.

Le nuove misure di sicurezza disposte dal colosso mondiale dell’elettronica consumer si basano su tre punti fondamentali:

Migliorare il checkpoint-8 punti per la sicurezza delle batterie in fase di assemblaggio e implementazione dei dispositivi. I test includono prove di durata, controllo visivo, prove ai raggi X, unmounting d’ispezione e valutazione delle temperatura nonché prove di carica e scarica, test TVOC e test di utilizzo accelerato.

Migliorare lo studio del disegno di massima e dei materiali utilizzati per la realizzazione delle componenti. Si prenderanno in esame i fattori di resistenza hardware e le capacità dei device con rispettive componenti. Lato software si provvederà all’applicazione di un nuovo algoritmo che consenta di stabilizzare i parametri di carica, corrente e durata.

La creazione di un gruppo consultivo di esperti esterni in ricerca provenienti dal mondo accademico supporterà il processo di qualità mantenendo una prospettiva chiara ed obiettiva della sicurezza dei supporti energetici. I membri includono: Clare Grey, Professore di chimica presso la University of Cambridge; Gerbrand Ceder, Professore di Scienza dei materiali ed ingegneria della UC Berkeley; Yi Cui, Professore di Scienza dei materiali ed ingegneria alla Stanford University e Toru Amazutsumi, CEO di Amaz Techno-consultant.

Con l’introduzione di questo nuovo supporto Samsung spera di migliorare la sicurezza delle batterie agli ioni di litio non soltanto per l’azienda ma per l’intero settore, condividendo attivamente i risultati verso l’esterno allo scopo di migliorare universalmente gli attuali standard di sicurezza di settore.