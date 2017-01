Samsung lancia 4 nuove app per fitness grazie a collaborazione con Under Armour: i particolari

Samsung inizia questo 2017 nel migliore dei modi e proiettata verso nuove sfide future. Dopo aver annunciato il nuovo Notebook Odyssey, per investire anche nel mondo dei giochi da Pc, ieri 4 gennaio ha annunciato la collaborazione con Under Armour per progettare app per fitness avanzate, che mettano insieme il meglio della tecnologia dei dispositivi indossabili di Samsung con le caratteristiche delle consolidate applicazioni di fitness di Under Armour. Vediamo cosa verrà fuori da questa partnership tra Samsung e Under Armour.

Samsung e Under Armour insieme per 4 app per fitness

Come riporta Sammobile, nell’ambito di questa partnership, Under Armour svilupperà quattro applicazioni di salute e fitness per i dispositivi Gear Fit 2, Gear S2 and the Gear S3. In modo che gli appassionati di fitness possano avere accesso a tutte le caratteristiche che la piattaforma salute e fitness di UA offre. Dando anche loro l’accesso alla comunità digitale di Under Armour, così da discutere, conoscersi e confrontarsi con gli altri utenti.

Le applicazioni saranno disponibili come parte di Under Armour suite di fitness Connected, tra cui UA Record, MyFitnessPal, Endomondo e MapMyRun. Dato che queste 4 app per fitness sono un’esclusiva degli indossabili Samsung, il colosso coreano in questo modo vuole invogliare ad acquistarli.

Quando saranno disponibili le app per fitness

Se le app MapMyRun e MyFitnessPal godranno della novità a partire da ieri, Endomondo sarà disponibile entro la fine del corrente mese. Gear S2 and Gear S3 avranno questa suite di applicazioni nei primi mesi del 2017.

Leggi anche: Galaxy S8 testati in Cina: c’è speranza per febbraio?

Vedremo dunque se gli utenti apprezzeranno e, chi non possiede ancora tali dispositivi indossabili Samsung, sarà più invogliato ad acquistarli.