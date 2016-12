Samsung armonizza il Sidney Opera House con il suo Interactive LED

Grazie ad una partnership con Samsung Electronics, i visitatori della Sydney Opera House possono godere ora di un accesso ai contenuti artistici e culturali del locale, reso ancor più accattivante dal nuovo sistema Interactive LED.

Samsung ha ampliato la propria presenza al punto da porsi quale riferimento di quest’anno con l’apertura del nuovo salone, n nuovo luogo di incontro nel cuore del Teatro dell’Opera che dispone di eleganti, comodi posti a sedere, così come esposizioni interattive e contenuti digitali esclusivi.

Il cuore della sala è il nuovo sistema di visualizzazione LED interattivo Samsung IL020F, il quale forma un ampio display da 4×2 metri progettato appositamente per attirare l’attenzione dei visitatori con una grafica accattivante.

Il salone segna il primo punto di accesso per i display digitali SMART LED di Samsung in Australia, ed esso fa parte di una serie di tecnologie in prova frutto di un piano di rinnovamento voluto al Sydney Opera House da un investimento di $202 milioni di dollari. Sostenuto dal governo del New South Wales, il programma di rinnovamento trasformerà l’icona culturale per la prossima generazione di artisti, per il pubblico ed i visitatori.

Un centro artistico adiacente al porto di Sydney, la Sydney Opera House è uno dei pilastri della città ed ospita, ogni anno, 2.000 spettacoli e accoglienti 1,2 milioni di visitatori. Samsung in Australia, primo e unico partner tecnologico principale del Teatro dell’Opera, ha collaborato con la sede per progettare il salotto in modo tale da garantire ai visitatori la migliore esperienza possibile.

Il salone mette in evidenza l’importanza della collaborazione volta alla trasformazione dell’esperienza di Opera House, ed è ua tappa importante per il miglioramento dell’esperienza visiva dei visitatori.. Con il supporto di Samsung, abbiamo una meravigliosa opportunità di sperimentazione la tecnologia più recente che renda accogliente l’ambiente per i visitatori.

Ha riferito CEO di Sydney Opera House, Louise Wilson. Il sistema IL020F rappresenta un’evoluzione necessaria che consente, tramite la digitalizzazione, di fruire la storia, l’ispirazione e la progettazione del Teatro dell’Opera. Contenuti che includono una vasta libreria di performance passate, foto e interviste, da rispolverare e visualizzare grazie ai supporti al alta definizione che offrono, al pari delle soluzioni Samsung TV, le stesse tecnologie e la stessa qualità d’immagine.

Oltre al salone, Samsung e la Sydney Opera House hanno accettato di collaborare nei prossimi cinque anni su ulteriori iniziative volte all’incremento del’esperienza utente nei loro ambienti.

Il salone abilitato Samsung è un modo incredibilmente eccitante per australiani e turisti provenienti da tutto il mondo di sperimentare ciò che la Sydney Opera House ha da offrire. Siamo orgogliosi di lavorare in collaborazione con la Sydney Opera House per arricchire l’esperienza di milioni di visitatori attraverso la nostra tecnologia più avanzata

Ha detto Phillip Newton, Corporate Vice President e Chief Marketing Officer di Samsung in Australia. Oltre il sistema LED IL020F, il salone incorpora anche una complessa stazione per la realtà virtuale formata dai sistemi Galaxy View e Galaxy Tab S2.

Il Lounge alla Sydney Opera House è un esempio di come un sistema d’avanguardia possa coordinare l’azione di esperienze memorabili, favorendone la qualità. Samsung continua a definire gli ambienti di intrattenimento del futuro, grazie alle sue opere d’ingegno. Che ve ne pare?

