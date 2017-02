Samsung: in arrivo uno smartphone Galaxy J7 Sky

Samsung smartphone ha depositato un nuovo marchio presso l’ufficio Patent and Trademark degli Stati Uniti in riferimento ad un prodotto che va sotto il nome di Galaxy J7 Sky.

Samsung Galaxy J7 Sky non riporta al momento in dettagli intrinseci della sua struttura hardware e le poche informazioni disponibili si riconducono alle recenti indiscrezioni volute in merito ad un terminale che avrebbe da offrire:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED HD/Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p o @1280x720pon rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: Pannello Capacitivo Multi-Touch AMOLED HD/Full-HD Resolution con diagonale da 5.5 pollici @1920x1080p o @1280x720pon rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass Processore : Octa-Core System Samsung ExynosSnapdragon 7870

: Octa-Core System Samsung ExynosSnapdragon 7870 Memoria RAM : 2/3GB LPDDR4 System

: 2/3GB LPDDR4 System Memoria ROM: 16GB

16GB Batteria : 3.000mAh non removibile con funzione ricarica rapida

: 3.000mAh non removibile con funzione ricarica rapida Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni Samsung Experience

Per quanto concerne il design questo non dovrebbe essere dissimile dal predecessore per il quale si evidenzia la presenza di una cover posteriore con in evidenza una striscia scura lungo l’asse orizzontale ove risiedono il Flash LED e la fotocamera che si accompagna a bordi leggermente arrotondati.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito sebbene pare che il device sia da destinare ad uso esclusivo degli user USA.