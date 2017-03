Samsung lancia cuffie Bluetooth 5.0 U Flex: le vedremo con Galaxy S8?

Tra le tante funzioni espletate dagli smartphone, c’è anche quella per ascoltare musica. Certo, ciò era fattibile già coi vecchi cellulari anni ’90-2000, che ci consentivano di ascoltare la radio prima e di inserire brani in formato mp3 poi. Ma oggi gli smartphone, tramite applicazioni sempre più complesse e mediante auricolari sempre più tecnologicamente avanzati, ci offrono una esperienza di ascolto coinvolgente. Non a caso, Samsung sta investendo molto in campo audio e lo dimostra il fatto di aver rivelato il colosso del settore: Harman.

Ieri però ha fatto un’ulteriore passo e in Europa ha registrato le cuffie Bluetooth 5.0 chiamate U Flex. Le vedremo insieme al Galaxy S8? Scopriamo altri dettagli.

Cosa sono le cuffie Bluetooth U Flex

A riportare la notizia è il sito olandese GalaxyClub. Secondo quest’ultimo, Samsung vuole lanciare le cuffie U Flex in contemporanea col Galaxy S8. Questi auricolari supportano il Bluetooth 5.0 e, come noto, il Galaxy S8 è l’unico che lo prevede. Nel testo della registrazione nell’ufficio europeo si legge che si tratta di auricolari senza fili per telefoni cellulari, smartphone, tablet e PC.

Vedremo dunque se Galaxy S8 sarà accompagnato da queste cuffie wireless con tecnologia Bluetooth 5.0 U Flex. In realtà, tutte le immagini trapelate ci hanno mostrato l’esistenza di un jack per le cuffie. Almeno che Samsung non voglia offrire una doppia opzione di ascolto, almeno come primo lancio delle cuffie wireless.

