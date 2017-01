Samsung ChromeBook Plus e ChromeBook Pro ufficiali

Nel corso dell’evento Consumer Electronic Show 2017 di Las Vegas sono stati rivelati due nuovi portatili Samsung appartenenti al ramo dei device equipaggiati con OS Google Chrome, noti anche come Chromebook, nelle loro due esclusive versioni Plus e Pro.

Di fatto, secondo quanto rivelato, l’esclusiva assoluta è stato il Samsung Chromebook Plus, visto e considerato che la variante Pro è stata presentata nella madrepatria già in Ottobre 2016. Le caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo prodotto son il display touchscreen ed il supporto alla Samsung Pen, oltre il fatto di poter realizzare un ampio range di utilizzazione attraverso il supporto girevole a 360 gradi per lo schermo e la compatibilità totale verso il Play Store di Google.

Di fatto, nelle intenzioni della società è figurata proprio la scelta di di realizzare prodotti Google Play Store-Oriented, in modo tale da consentire un utilizzo delle funzioni applicative previste.

Lato costruttivo, i due device portatili figurano con una struttura in alluminio che li rende molto leggeri e con una scheda tecnica che differisce per la presenza di un processore diversificato Mentre, infatti, il Chromebook Plus monta un SoC ARM esacore identificato come OP1, il Chromebook Pro conta su processori Intel Core M3 6Y30, con grafica Intel HD 515. Nel primo caso, di fatto, avremo una configurazione 2x ARM Cortex-A72 e 4x ARM Cortex-A53, senza pretesa di ulteriori dettagli per la GPU on-board.

Nello specifico, la scheda tecnica cita:

Display: 12,3 pollici LED con risoluzione di 2400 x 1600 pixel ed aspect ratio 3:2

12,3 pollici LED con risoluzione di 2400 x 1600 pixel ed aspect ratio 3:2 Memoria RAM: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Memoria interna: 32 GB eMMC-Type

32 GB eMMC-Type Comparto audio: stereo con doppio sistema microfonico

stereo con doppio sistema microfonico Fotocamera: HD @720p

HD @720p Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac, Bluetooth 4.0 Porte: Jack per cuffie/microfono, 2x USB Type-C, 1x lettore di memory card

Jack per cuffie/microfono, 2x USB Type-C, 1x lettore di memory card Batteria: 39 Wh, con autonomia dichiarata 8 ore

39 Wh, con autonomia dichiarata 8 ore Dimensioni: 280,8 x 221,6 x 12,9 ~ 13,9 mm

280,8 x 221,6 x 12,9 ~ 13,9 mm Peso: 1,08 kg

La disponibilità per la variante Samsung Chromebook Plus con microprocessore ARM (XE513C24-K01US) è stata fissata negli Stati Uniti per il prossimo Febbraio 2017, ad un prezzo consigliato di $449. Il Samsung Chromebook Pro riportante codice XE510C24-K01US, invece, arriverà solo in Primavera ad un prezzo non ancora dichiarato ma, a nostro avviso, in linea con quanto riportato per il modello precedente, a fronte di una scheda tecnica praticamente equivalente.

Ambedue i supporti saranno forniti con in dotazione AirDroid Premium per un anno. Per quanto concerne l’area UE, compresa l’italia, non si hanno ancora info in merito alla disponibilità ed al prezzo da praticare al cambio. Che cosa vene pare di questi dispositivi esplicitamente progettati per un utilizzo Android? A voi tutte le considerazioni del caso.

