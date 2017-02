Samsung, Class Action di Altrocunsumo approvata: ecco i galaxy con risarcimento

Ci sono anche il Samsung Galaxy S5 ed il Samsung Galaxy S4 tra i modelli interessati da una vicenda legale che ha dell’incredibile. A quanto pare, infatti, AltroConsumo è riuscita a far approvare la sua class action contro Samsung, che per anni ha commercializzato smartphone e tablet Android, dichiarando una memoria interna nella loro scheda tecnica in realtà differente rispetto a quella che la clientela si è ritrovata subito dopo l’acquisto del prodotto.

In pratica, chi ha un cellulare che corrisponde alle caratteristiche elencate sotto, avrà diritto ad un risarcimento che può arrivare fino a 300€.

Proviamo quindi a riepilogare quali sono i modelli interessati da un provvedimento destinato a far discutere parecchio, ma che per certi versi era nell’aria, considerando l’esagerata differenza tra il quantitativo di memoria dichiarato da Samsung con le schede tecniche di alcuni dei suoi modelli, e quello realmente disponibile per il pubblico subito dopo l’acquisto di determinati tablet e smartphone:

Rimborsi Samsung, lista cellulari

Samsung Galaxy Ace 4 SM-G357FZ acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Ace II acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Core Plus SM-G350 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Express II SM-G3815 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Grand Neo GT-I9060 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Mini 2 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S III Mini GT-I8200 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S III Neo GT-I9301 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S4 mini (3G + 8GB) acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S4 mini GT-I9195 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S5 mini SM-G800F acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy X Cover acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy X Cover 2 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Young acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy S4 GT-I9505 acquistati tra il 16/8/2009 e il 24/11/2014

Samsung Galaxy S5 SM-G900F acquistati tra il 16/8/2009 e il 24/11/2014

Rimborsi Samsung, lista Tablet

Samsung Galaxy Note Pro acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab 3 8” acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab 3 Lite acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab S 8.4 acquistati tra il 16/8/2009 e il 19/12/2014

Samsung Galaxy Tab S 10.5 acquistati tra il 16/8/2009 e il 24/11/2014

Staremo a vedere se ci saranno altri device coinvolti in un secondo momento. Quanto alla procedura per ottenere il rimborso da Samsung, potete aderire direttamente alla Class Action di AltroConsumo, a patto che siate ancora in possesso della prova d’acquisto.