Samsung stravince classifica numero smartphone lanciati nel 2016: i due marchi che hanno deluso di più

Il 2016 è stato un anno da montagne russe per Samsung. E’ salita in cima grazie all’ottimo riscontro commerciale delle due versioni del Galaxy S7, ma è crollata per il clamoroso flop del Galaxy Note 7. E’ andata verso il cielo acquisendo due colossi come Harman e VivLabs, ma ha subito una bastonata dal Tribunale per il caso brevetti contro Apple (anche se la sentenza è stata azzerata quest’anno). Comunque, una cosa è certa: Samsung ha stravinto per quanto riguarda il numero di smartphone più venduti nel 2016.

A certificarlo una classifica che vi proponiamo di seguito. Si evidenziano anche due grosse delusioni, al quarto e all’ultimo posto.

Samsung: ben 31 nuovi smartphone lanciati nel 2016, molto indietro Huawei e Apple

La classifica viene mostrata da Sammobile ed è stata formulata dal portale Statista. Il colosso coreano ha lanciato ben 31 nuovi smartphone nel 2016, risultando prima. Seguono Lenovo, ZTE e Huawei, rispettivamente con 26, 24 e 22 dispositivi. Il colosso cinese Huawei ha tutto sommato un po’ deluso le aspettative, piazzandosi solo quarto. Dato che ambisce a diventare terzo incomodo tra Samsung e Apple. Ma se la multinazionale cinese ha un po’ deluso, peggio fa ancora proprio quest’ultima, piazzandosi ultima con solo tre dispositivi lanciati.

Per Samsung comunque una flessione rispetto al 2015

Se per Samsung si può parlare di trionfo, occorre dire che si tratta comunque di una flessione rispetto a due anni fa molto evidente. Nel 2014, infatti, la multinazionale coreana ha lanciato ben 56 nuovi telefoni. Ma si tratta di una strategia ben definitiva: a seguito di un calo del 49 per cento dei profitti per il Q4 2014, aveva di fatti affermato che avrebbe tagliato la sua produzione di ben il 30 per cento. E questo è esattamente quello che ha fatto. Quando si dice: mantenere le promesse…

