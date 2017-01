Samsung vuole continuare la collaborazione con Google nell’IA

Nel corso della teleconferenza tenutasi ieri, Samsung Electronics ha rivelato alcune informazioni interessanti a proposito dell’intelligenza artificiale, oltre che i dati relativi all’ultimo trimestre in merito alla vendita di oltre 90 milioni di device.

Nello specifico le indiscrezioni insistono sul fatto che il colosso dell’elettronica sudcoreano entrerà in prima persona nel mercato degli assistenti digitali vocali con Samsung Bixby, previsto con il debutto del prossimo top di gamma Galaxy S8.

Nonostante il colosso di Mountain View sia già presente nel segmento degli assistenti vocali Samsung ritiene che tra le due società vi sia un fine comune e che pertanto si cerca una sorta di alleanza che punti a garantire una crescita continua nel segmento dell’IA.

Lee Kyeong-tae, uno dei dirigenti della divisione mobile, ha aggiunto che:

Samsung e Google dovranno continuare a coltivare la loro partnership strategica per far crescere l’IA ed il mercato per questa tecnologia emergente

Come se non bastasse la società ha aggiunto che la propria IA non sarà confinata all’utilizzo nel solo comparto smartphone ma si prevede anche un’implementazione che abbracci il settore televisivo ed dei tablet. In aggiunta l’azienda rende note le proprie intenzioni di rilasciare le licenze anche verso società di servizi e prodotti di terze parti.

Che cosa ne pensi degli assistenti digitali? Il 2017 potrebbe essere l’anno buono per un buon perfezionamento dei sistemi o dovremmo ancora pazientare a lungo prima di avere un sistema perfettamente integrato? A voi tutti i commenti al riguardo.

