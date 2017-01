Samsung concede nuovi brevetti per smartphone e display

Il brevetto titolato nel 2013 come Samsung Edge display smartphone ha introdotto quelli che sono le attuali soluzioni a schermo curvo avutesi sin dai tempi dell’esordio dei Galaxy S6 Edge ed Edge+ Plus sino agli attuali top di gamma della line-up Galaxy S7 Edge.

Il 2016 ha visto un ulteriore aggiornamento a questo iniziale brevetto che ha previsto nei disegni la re-introduzione dei sistemi di telefonia mobile con batteria rimovibile, volutamente estromessa con le ultime revisioni dei terminali.

Samsung brevetto smartphone Edge

Le figure sottostanti, infatti, non lasciano spazio ad alcuna personale interpretazione in merito ed introducono inoltre un nuovo concetto di design visibile chiaramente in Figura 2.

E mentre l’introduzione delle nuove soluzioni ha visto un conclamato successo commerciale ancora si attendono i riscontri sulla potenziale nuova implementazione da volersi con le successive generazioni di prodotto. Non è da escludersi infatti che la società decida di porre un restyling funzionale e di design in vista della presentazione dei futuri Samsung Galaxy S9 e generazioni successive.

Nelle intenzioni dell’azienda rientra la volontà di creare un display che consenta di disporre di funzioni dedicate alla visualizzazione di app preferite sul secondo schermo posteriore mentre sul modulo principale si prevede l’utilizzo di altre applicazioni in primo piano.

Il brevetto offre la panoramica su un sistema che consenta. tramite l’estensione dei bordi ai alti o tramite un display retrostante, di prevedere un utilizzo secondario indipendentemente dal display principale.

Il fatto che la società stia prendendo in considerazione l’utilizzo di una batteria rimovibile è dato dalla sopra stante Figura 6 dove si può chiaramente intravedere un vano dedicato che spezza il design unibody previsto con le ultime soluzioni smartphone.

Una soluzione che se adottata all’epoca del disastro Samsung Galaxy Note 7 avrebbe di certo evitato numerosi problemi.

Samsung brevetto smartphone: nuovo concetto di design

Ogni settimana Samsung si garantisce le proprietà intellettuali su un gran numero di brevetti legati soprattutto agli aspetti del design delle componenti. In questa nuova bozza la società pare fornire una visione totalmente fuori dall’ordinario del design del potenziali nuovi smartphone.

In questo caso si tratterebbe di una sorta di display Edge su singolo lato che si estende sino al retro del dispositivo dove sono ospitati moduli camera ed il Flash LED che, di fatto, riportano una posizione totalmente differente rispetto a quanto visto sin oggi.

Ovviamente di tratta soltanto di brevetti verso cui la pretesa di una futura implementazione sul mercato di massa resta ancora da verificare. In attesa di un riscontro sulle nuove probabili implementazioni rilascia un tuo feedback attraverso il box dei commenti. Che cosa te ne pare di questi nuovi concept? Spazio ai commenti.

