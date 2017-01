Samsung conferma l’arrivo di Bixby e Samsung Pay Mini

Nel corso di queste ultime ore, la software house sudcoreana Samsung Electronics ha valutato una prematura conferma sulla presenza di due nuovi sistemi che rivoluzioneranno l’usabilità dei terminali mobili. Stiamo parlando dell’assistente vocale Samsung Bixby, da volersi con le prossime proposte top di gamma della line-up Galaxy S8, e del sistema card-less payments fornito dal supporto a Samsung Pay Mini.

Di fatto, nel corso di queste settimane, si è appresa la notizia secondo cui l’azienda si sarebbe attivata a favore della creazione di un platform in versione ridotta del sistema originario Samsung Pay, il quale verrà introdotto ad uso esclusivo delle transazioni online sui pagamenti web. Ma, quella inerente Bixby, è una notizia assai più recente.

Allo stato attuale, data la sua giovane età, non si hanno informazioni accessorie in merito al sistema di funzionamento, sebbene ci si attenda un motore software in grado di instaurare una comunicazione decisamente molto più informale rispetto a quanto visto per l’inflessibile S-Voice.

Nessuna informazione in merito alla tempistica di rilascio per le nuove soluzioni di pagamento online, sebbene le testate estere con focus sull’argomento indichino la presentazione del Galaxy S8 (stabilita ad Aprilo presso New York) come potenziale terreno di introduzione delle nuove caratteristiche applicative. Assenti inoltre, come accennato, le metodiche di funzionamento del sistema di Intelligenza applicativa digitale Samsung Bixby, del quale si avrà certamente modo di parlare più avanti in vista dell’ufficializzazione dei nuovi flasgship killer.