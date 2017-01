Samsung deposita il marchio Bixby VIsion: in arrivo una nuova funzione

A seguito delle ultime indiscrezioni in merito alle nuove funzioni di assistenza vocale interattiva da fornirsi sui futuri top di gamma Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, Samsung Electronics ha rilasciato il riferimento ad un nuovo marchio denominato Bixby Vision, il quale potrebbe fare riferimento ad una nuova specifica funzione dell’assistente.

Di fatto, nel corso di questi giorni si è visto come attraverso il nuovo sistema si sarà in grado di provvedere al riconoscimento degli oggetti ed alla scansione OCR dei caratteri. Tramite Samsung Bixby si stravolgerà del tutto l’idea di assistente digitale su smartphone grazie alle ultime implementazioni dovute al perfezionamento delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Uno strumento che diverrà via via sempre più indispensabile e che si porrà al centro del sistema, come visto per la presunta introduzione di un nuovo quarto pulsante fisico dedicato. L’ultimo riferimento alla documentazione potrebbe di fatto fare esplicito riferimento alle nuove funzioni fotocamera Samsung Bixby.

Pero conoscere tutte le funzionalità interattive del nuovo assistente si dovrà attendere fine Marzo, quando ne verrà disposta la presentazione sui nuovi sistemi. E voi che cosa ne pensate degli assistenti digitali? Sono utili o preferite un approccio diretto alle funzioni del vostro dispositivo? A voi tutte le considerazioni del caso.

