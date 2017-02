Samsung brevetta smartphone con display laterale e posteriore: ecco le immagini

Samsung ci sorprende sempre con i suoi innumerevoli brevetti. Non a caso, è prima nella classifica sia dei brevetti presentati che per quelli poi concessi. Certo, solo una piccola percentuale di essi ha visto realmente la luce. Ma ha portato grande innovazione nel comparto della telefonia mobile. Si pensi allo smartphone Edge, che addirittura sarà previsto per entrambe le versioni con il Galaxy S8. O allo smartphone pieghevole, che sarà presentato a sorpresa in occasione del MWC di Barcellona (ne abbiamo parlato qui).

Ora però trapelano ancora altri brevetti, che ci mostrano un display laterale e uno posto sul retro. Ecco qualche immagine e di cosa si tratta.

Samsung, spuntano brevetti per smartphone con display posteriore e laterale

Come riporta Patently Mobile le immagini mostrano un doppio tipo di display alternativo al classico frontale. Infatti, mostrano sia un display laterale, dove appare testo (presumibilmente per leggere i messaggi che ci arrivano dalle app), che uno posteriore dalle dimensioni uguali a quello frontale. E ad esso del tutto indipendente.

Altri brevetti per nuova posizione fotocamera

Le immagini poi mostrano anche un altro particolare. Ossia il ritorno di un coperchio posteriore per rimuovere la batteria. Una possibilità che avrebbe probabilmente salvato dal disastro il Galaxy Note 7. ancora, trapelano anche immagini riguardanti una nuova posizione per fotocamera e flash, posti sul lato sinistro sul retro. Con insieme il ritorno però del tasto Home centrale in basso.

Vedranno la luce tutte queste novità? O almeno qualcuna di esse?