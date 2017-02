Samsung: due nuovi brevetti di design per i futuri Samsung Galaxy Phone

L’US Patent and Trademark Office ha pubblicato nel corso di questi mesi un gran numero di brevetti di design per gli smartphone a marchio Samsung e per i competitor diretti del segmento telefonia mobile. Secondo un nuovo rapporto diramato nel corso di queste ultime ore vi sono alcuni nuovi progetti inerenti device scorrevoli e pieghevoli. Ad ogni modo in questo nuovo report illustreremo due nuovi modelli che occupano il focus dei device Samsung Galaxy.

Si tratta di soluzioni esteticamente e funzionalmente appaganti che offrono form factory completamente ridisegnati a favore di un design moderno con funzioni user-friendly.

Si tratta ovviamente di soluzioni che potrebbero verosimilmente essere fine a se stesse essendo di fatto dei semplici disegni di brevetto ma i presupposti circa l’incremento di usabilità e modernità sono davvero molto interessanti.

In tal caso ci troviamo di fronte a quelli che sono all’atto pratico dei semplici render che non lasciano spazio alla pretesa di completezza sulle specifiche tecniche ma che offrono piuttosto una panoramica visiva sull’aspetto costruttivo. In tal caso il primo disegno mostra un’immagine CAD che offre la prospettiva di un device non dissimile dal Samsung Galaxy S5, eccezion fatta per la presenza di un bordo curvo completamente liscio che non lascia spazio ad alcun tasto fisicosia per il frontale che per il profilo laterale.

Il secondo brevetto presenta una figura interessante che possiamo visualizzare qui di seguito come un netto restyling del display che si pronuncia sino alla zona della scocca posteriore. Ovviamente questa nuova implementazione tecnica presuppone l’assenza totale di pulsanti fisici ai lati e rende del tutto pulita la sezione interattiva del display.

Che cosa ne pensate in merito a queste nuove proposte tecniche potenzialmente destinate ad ospitare gli smartphone Samsung di prossima generazione? Siete utilizzatori di soluzioni mobile Edge? Lasciateci pure tutte le vostre impressioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Samsung deposita nuovo brevetto: display flessibile e non solo…