Samsung, ecco prezzo e caratteristiche del nuovo lettore Ultra HD Blu-ray

Il mondo dei lettori Ultra HD Blu-Ray ci porta grandi novità in avvio di 2017, Samsung ha in serbo per noi un prodotto dall’aspetto familiare ma dalla filosofia tutta nuova. Si chiama UBD-M9500 e porta con sé novità molto interessanti.

Nuovi dettagli circa il lettore della casa sudcoreana arrivano dalla Francia, riguardano il prezzo e la dotazione hardware, Samsung compie passi avanti di non poco conto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Display e non solo: l’Ultra HD Blu-Ray secondo Samsung

Abbiamo finalmente il prezzo di UBD-M9500, il nuovo lettore Ultra HD Blu-Ray, ma non si limitano a questo le ultime indiscrezioni trapelate. Sotto il profilo estetico ci troviamo di fronte a un dispositivo che ricorda molto UBD-K8500 ma balza all’occhio la presenza di un display, elemento assente nel precedente modello.

Da segnalare anche la presenza del Bluetooth Wireless Streaming Support, nonché la compatibilità piena con il Samsung Smart Remote, permettendo così di gestire l’intrattenimento domestico da un solo telecomando. Si punta forte sulla connettività Bluetooth, che vi permetterà di gustarvi i vostri film preferiti senza disturbare nessuno.

Grazie al Private Cinema Mode, infatti, è possibile inviare il flusso audio a cuffie Bluetooth, una feature molto interessante. La parola d’ordine è integrazione, sarà infatti possibile trasmettere tramite streaming locale dal lettore Ultra HD Blu-Ray verso tablet e smartphone. Attenzione anche per l’esperienza d’uso, ogni parametro sarà ottimizzabile in automatico anche per quanto riguarda l’attivazione HDR.

Il lettore dunque comunica con il TV per gestire al meglio le varie opzioni, un prodotto che potrà incontrare i gusti anche degli utenti meno esperti. Da noi UBD-M9500 arriverà ad aprile, il prezzo dovrebbe attestarsi intorno ai 499 euro.