Samsung Electronics completa l’acquisizione di Harman

Samsung Electronics ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione, precedentemente annunciata, di Harman International Industries Incorporated. In base ai termini dell’accordo di fusione, gli azionisti Harman riceveranno $112,00 per azione in contanti. Il completamento segue la soddisfazione di tutte le condizioni per la chiusura della transazione, tra cui l’approvazione da parte degli azionisti Harman e la ricezione di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari negli Stati Uniti e in alcuni Paesi esteri.

Young Sohn, Presidente e Chief Strategy Officer di Samsung Electronics e il presidente del consiglio Harman hanno detto che:

“Oggi è un momento storico per noi. La nuvoa collaborazione apre la porta alal creazione di opportunità di crescita notevoli e fornisce maggiori benefici per i clienti di tutto il mondo.

Vediamo nuove opportunità di trasformazione, e un futuro che coniuga, senza soluzione di continuità, lo stile di vita attraverso automotive, casa, smartphone e lavoro. La leadership di Samsung e HARMAN in questi contesti allinea perfettamente Samsung al ruolo di partner preferito per i nostri clienti OEM.

Inoltre, l’unione dell’iconico brand audio Harman alle abbinate funzionalità per le tecnologie di visualizzazione Samsung fornirà esperienze audio e video avanzate ai consumatori ed ai professionisti del mercato. E, soprattutto, siamo entusiasti della nostra visione comune, le somiglianze nella nostra cultura di innovazione e il valore aggiunto che possiamo creare per i clienti. Non vediamo l’ora di lavorare con tutti i dipendenti di Harman per portare avanti i nostri obiettivi”

Dinesh Paliwal, Presidente Harman e CEO, ha detto anche:

“Siamo entusiasti di aver completato la transazione, che fornisce valore in denaro convincente per i nostri azionisti a beneficio dei nostri clienti, e fornisce nuove opportunità per i nostri dipendenti.

Samsung condivide il nostro impegno per i nostri clienti e la nostra cultura della velocità, l’innovazione e l’esecuzione. Samsung fornisce HARMAN con tecnologie altamente scalabili, piattaforme e sistemi complementari che pongono un’accelerazione al fattore di crescita ed estendono la nostra leadership di mercato globale nelle tecnologie Smart del settore audio ed automotive.

Riconoscendo l’importanza di una partnership in un mondo sempre più connesso, in particolare nel settore automobilistico, siamo pronti a sfruttare i nostri team e le risorse combinate per produrre un valore aggiunto per i nostri clienti. Lavorando a stretto contatto con le case automobilistiche e altre aziende di tecnologia, Samsung e HARMAN definiranno e guideranno il futuro del settore automobilistico”

Contemporaneamente al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Harman cesseranno di rispecchiare l’idea del mercato aperto e sarà cancellata dal New York Stock Exchange. HARMAN opererà come sussidiaria indipendente di Samsung, supervisionata da un Consiglio di Amministrazione guidato dal Sig Sohn. Mr. Paliwal, CEO di Harman, che condurrà l’azienda attraverso il suo team di gestione, e continuerà a presiedere quale membro del Consiglio. Samsung conterà sulla forza lavoro Harman e si servirà della sede e delle strutture, ereditando anche i progetti ed i marchi audio del settore professionale.

Harman, ricordiamolo, conta su sistemi audio video nel segmento automotive e soluzioni da destinare al comparto dell’automazione industriale. Tra i marchi più in vista troviamo: AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson e Revel. Soluzioni apprezzate da audiofili, musicisti e location di intrattenimento in tutto il mondo. Ad oggi, oltre 25 milioni di automobili sono dotate di sistema HARMAN audio e sistemi Smart che offrono miliardi di servizi software anche nel segmento mobile, oltre che su quello integrato. Harman, inoltre, conta su un organico di circa 30.000 persone in America, Europa ed Asia.

