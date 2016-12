Samsung Electronics vincitrice del premio Innovation Time

Samsung Electronics ci rende costantemente partecipi di innovazioni, brevetti e progetti che segnano sempre un ulteriore passo in avanti per il mondo della tecnologia consumer ed enterprise. Quest’anno, la società ha ricevuto il premio Innovation Time, voluto col sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa.

Il premio conseguito da Samsung riporta in calce la denominazione: “L’innovazione tecnica dell’anno. Ambiente e risparmio energetico“. Un premio conferito in relazione alla nuove lavatrici Samsung Addwash e la loro tecnologia Ecobubble. Il premio Innovation Time celebra le migliori innovazioni tecniche e mira ad accrescere l’interesse verso la scienza, incoraggiando l’utilizzo tradizionale di tecnologie avanzate. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Sochi il 16 Dicembre 2016.

La giuria di assegnazione ha valutato i progetti posti in essere sulla base di criteri quali la coerenza, l’efficacia e la rilevanza del mercato, così come la portata e l’efficienza delle attività innovative delle società partecipanti.

Le lavatrici Samsung AddWash e le tecnologie EcoBubble dispongono di una gamma di soluzioni atte al risparmio delle risorse che hanno ricevuto una valutazione positiva dalla giuria. In particolare, tali macchine sono dotate di un ulteriore accesso che permette di aggiungere detergenti durante il ciclo di lavaggio, senza aprire la portiera principale, il che si traduce in un maggior risparmio di energia e, quindi, in un vantaggio per il consumatore.

A parte questo, le lavatrici made in Samsung di altre tecnologie eco-friendly come, ad esempio, il motore Digital Inverter Motor and Diamond con sensori di rotazione, il quale permette di ridurre la quantità di scarti. La tecnologia Ecobubble, inoltre, la quale consente un notevole risparmio di acqua ed energia. Ad una temperatura di 15°C, infatti, garantisce la stessa qualità di un lavaggio alla temperatura di 40°C, con un risparmio netto del 70% in energia elettrica consumata per il riscaldamento del’acqua di lavaggio.

Una tecnologia che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui Green Apple Award, International Green Awards, House Beautiful Silver – Green Product of the Year, Quiet Mark and Waterwise Recommended Checkmark, così come i premi EraEco e Enes.

Samsung Electronics sta attivamente investendo nello sviluppo di tecnologie per il risparmio energetico. In ogni nostro prodotto ci sforziamo di implementare funzionalità innovative che rendano l’uso degli elettrodomestici Samsung non solo conveniente ed efficiente, ma praticamente innocuo per l’ambiente. Aumentare l’efficienza energetica del nostro prodotto è di importanza strategica per la nostra azienda, e siamo lieti che i nostri sforzi in questo campo abbiano ricevuto il riconoscimento da parte degli esperti.

Ha riferito Dmitry Kartashev, capo del reparto vendite HA Samsung Electronics CIS.