Samsung: ENERGY STAR Emerging Technology Award per 20 frigoriferi

Samsung Electronics ha annunciato oggi che 20 modelli appartenenti alla sua linea di sistemi di refrigerazione si sono guadagnati i titolo di Emerging Technology Award dalla US Environmental Protection Agency (EPA) nel segmento ENERGY STAR.

Il programma ENERGY STAR dell’EPA rappresenta una garanzia di qualità per i prodotti ed il loro grado di efficienza energetica per i consumatori. Il premio Emerging Technology riconosce i prodotti che sono in prima linea nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico e che, pertanto, contribuiscono a garantire la realizzazione di sistemi ad alta efficienza nel rispetto dei parametri eco-friendly.

Tutti i 20 modelli di frigorifero Samsung, da rilasciarsi nel corso di questo 2017, sono stati riconosciuti valevoli per l’innovativo sistema refrigerante R-600a, che soddisfa esigenti criteri di prestazione, unitamente alla possibilità di realizzare elettrodomestici a basso impatto ambientale, concepiti per restare entro i limiti delle emissioni per i gas serra.

Samsung Electronics, in particolare, è il primo produttore internazionale a ricevere l’approvazione EPA per la commercializzazione di sistemi residenziali di refrigerazione. L’EPA si concentra su una categoria di prodotti ben definita che, ogni anno, rinnova l’impegno di un’eco sostenibilità che consenta di realizzare prodotti validi nel rispetto dell’ambiente. Oltre i riconoscimenti per questo 2017, la sudcoreana si rende reduce dei successi perpetrati nel 2013 con la sua asciugatrice DV457.

Il nuovo sistema refrigerante frigorifero R-600a di Samsung rappresenta la naturale evoluzione di quei prodotti che ricoprono un ruolo centrale nel processo di utilizzo eco-friendly. Lo score decisamente basso nella scala di impatto ambientale sul clima (GWP) non impatta sulla riduzione dello strato di ozono e consente di realizzare un utilizzo del sistema di compressione che non implichi un grande dispendio energetico. In tal caso, si parla di una riduzione del 6.5% rispetto alla generazione precedente, nonché di un sistema decisamente silenzioso ed efficiente.

In questo caso, la società anticipa quelle che sono le modifiche che l’EPA si è prefissata per il 2021. Il guadagno in efficienza è pari al 5%, e fa capo ad un’avanzata tecnologia con GWP inferiore a 15. Pertanto, in diretta conseguenza. l’ente ha dato il lasciapassare per la commercializzazione dei prodotti in territorio statunitense.

Samsung si impegna a soddisfare i più alti standard ambientali, e siamo orgogliosi di aver ricevuto il via libera dall’EPA per lo sviluppo del nostro prodotto frigorifero innovativo ed eco-friendly. Il refrigerante R-600A introduce un serio cambiamento in termini di riduzione del consumo di energia, e noi siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto per creare elettrodomestici rispettosi dell’ambiente.

Ha detto Byung-Sam Seo, Presidente degli Impianti di produzione per Samsung Electronics.

Oltre ad offrire un sistema energetico efficiente, la linea di refrigerazione 2017 amplia la scelta offrendo flessibilità e connettività. Le nuove specifiche consentono di realizzare un condizionamento di precisione e opzioni di storage flessibili che si accompagnano ad un design moderno, composto da maniglie completamente ridisegnate e finiture di pregio che manifestano l’alta qualità dei prodotti. Soluzioni che ben si adattano ad ogni tipo di cucina.

Potremmo riuscire a conoscere ulteriori dettagli in merito ai prodotti nel corso della manifestazione annuale di Las Vegas, in programma tra il 5 e l’8 Gennaio 2017 al Las Vegas Convention Center, dove la società ospiterà un apposito stand presso la sala centrale. Che cosa ve ne pare di questi nuovi elettrodomestici Samsung?

