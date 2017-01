Samsung Family Hub 2.0: nuovi frigoriferi al CES 2017

Samsung Electronics guida l’innovazione domestica introducendo la nuova gamma Family Hub 2.0 Frigde, da portarsi all’attenzione del pubblico nel corso della manifestazione annuale Consumer Electronics Show 2017 (CES 2017) in programma per le giornate 5-8 Gennaio 2017 presso il Las Vegas Convention Center.

Si tratta di un frigorifero di ultima generazione che riprende in toto il paradigma della fortunata generazione precedente, introducendo qualche marcata aggiunta che si sviluppa su una dotazione prevista di dieci nuove proposte di mercato che migliorano la facilità d’uso manifestando una migliore integrazione con le app proprietarie e dei partner. In contemporanea, inoltre, la società introdurrà anche una nuova linea di sistemi di cottura intelligenti per la cucina.

Sulla scia del successo riscontrato con i Samsung Family Hub 1.0, la compagnia ripropone l’innovazione in cucina ponendo in atto una gamma completa di prodotti basati sul popolare design francese a 4 porte e sui sistemi a 3 porte, così da consentire un ampio range di scelta in base alle preferenze dei singoli consumatori.

Dopo solo un anno dalla sua disponibilità, Family Hub ha trasformato il concetto di cucina Smart, consentendo agli utenti di ordinare e gestire la spesa, in contatto con la famiglia e gli amici, e l’accesso alle funzioni interattive direttamente dalla comodità della loro cucina. Introducendo flessibilità e funzionalità ad un livello completamente nuovo, la gamma Family Hub 2.0 è esplicitamente concepita per aiutare i consumatori a gestire meglio la spesa ed a godersi la vita.

Ha riferito Byung- Sam Seo, attuale Presidente della divisione Impianti di Samsung Electronics. Usabilità e gestione degli alimenti, in tal caso, assumono un concetto decisamente nuovo, grazie anche all’utilizzo combinato di applicazioni dedicate.

Ad esempio, gli utenti possono determinare quali sono gli alimenti mancanti attraverso le telecamere interne, le quali offrono una panoramica sulla vista interna. Le immagini di tali elementi mancanti, in tal caso, possono essere aggiunte alla lista della spesa e direttamente ordinati attraverso l’applicazione MasterCard.

Inoltre, l’integrazione dell’app Ricetta, la quale integra un prontuario di soluzioni provenienti dal database di Allrecipes, consentirà di avere accesso a tante ricette. In tal modo potremo realizzare un’interazione multi-tasking attraverso i dispositivi, facilitando di molto la nostra vita in cucina.

La line-up Samsung Family Hub 2.0 è stata notevolmente migliorata anche in relazione alla creazione dei profili in famiglia. Ogni membro del nucleo familiare, di fatto, può attuare una personalizzazione utilizzando avatar o immagini personali. Attraverso l’ampio display touchscreen da 21.5 pollici, infatti, avremo una dashboard digitale interattiva da cui gestire i nostri tasks. Attraverso lo smartphone e l’applicazione dedicata Family Hub potremo realizzare memo, condividere foto, aggiornare i calendari, scrivere a mano libera in real-time e creare Post-it da qualsiasi parte del mondo.

In aggiunta alle sopra citate funzioni, inoltre, si ravvisa la presenza di una comoda funzione Smart che consente di aggiungere l’interazione vocale al sistema. Ad esempio, gli utenti possono richiedere le condizioni meteo o provvedere ad aggiungere prodotti alle liste della spesa per successivi ordini on-line e realizzare il controllo su varie applicazioni supportate. Non un semplice frigorifero Samsung, dunque, ma un vero e proprio centro di gestione Smart centralizzato per la tua cucina.

Samsung sta anche collaborando a stretto contatto con i partner, tra cui: GrubHub, Nomiku, Glympse, Ring, Spotify, e iHeartRadio. La stipula di nuovi partenariati, in tal senso, sta giocando un ruolo cruciale nel fattore adozione tra i consumatori finali. Ad esempio, la possibilità di poter gestire gli ordini sulla spesa in tutta sicurezza, tramite un sistema Home location-based, da affiliati come LIDL ed EAITALY sta portando un nuovo livello di convenienza tra i consumatori europei.

Il Family Hub, proprio per la sue straordinarie doti di innovazione ed integrazione verso servizi terzi si è reso reduce da successi internazionali che gli sono valsi titoli come il CES Innovation Award già dalla prima generazione di prodotti per la categoria elettrodomestici e software UI.

Soluzioni che ben si applicano alla vita di tutti i giorni e che, in questo frangente, di certo contribuiscono ad arricchire l’esperienza utente in un contesto di utilizzo intelligente dei prodotti. In questo quadro rientrano anche le nuove soluzioni proprietarie per i piani cottura elettrici intelligenti, i doppi forni a parete, i sistemi di cottura ad induzione e le cappe. Tutte soluzioni innovative che ben di fondono con il disegno di una cucina moderna da arricchire con soluzioni innovative al passo con i tempi.

Il sistema doppio forno integra la già nota tecnologia Samsung Flex Duo, la quale consente di realizzare tre spazi distinti del forno da controllare anche in maniera isolata (Samsung Smart Divider).

Le funzioni dei forni da incasso utilizzano anche sistemi SteamBake e SteamRoast, per un migliore controllo del gusto e della consistenza dei cibi. I nuovi piani cottura, tra l’altro, ospitano nuovi e potenti bruciatori con configurazioni personalizzabili con sistema Magnetic Knob. Le feature Virtual Flame Technology, poi, realizzano un accurato controllo della cottura e consentono operazioni facilitate di pulizia. In tal caso, basta rimuovere la manopole a pulire la superficie.

Tutti gli elettrodomestici Samsung sono equipaggiati con le più recenti tecnologie built-in di connettività WiFi, cosicché sia possibile realizzare un controllo a distanza ed un monitoraggio accurato degli elementi in relazione, ad esempio, all’accensione ed allo spegnimento del forno, della cappa e del piano cottura.

Presente, infine, anche la connettività Bluetooth, in grado di sincronizzare il piano cottura con la cappa al fine di avviare automaticamente le ventole per l’aspirazione del vapore e degli odori o le luce, nel caso in cui risulti in funzioni l’elettrodomestico di cottura.

Maggiori informazioni verranno di certo fornite in sede di CES 2017. Intanto, qui, puoi rilasciare le tue personali considerazioni in merito alle nuove frontiere raggiunte dalle tecnologie Smart per la casa. Che cosa te ne pare? A te tutte le considerazioni del caso.

