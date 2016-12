Samsung Focus trasforma il tuo telefono in un centro produttività

Samsung Focus rappresenta un’applicazione all-in-one di produttività, utile agli utenti aziendali che si concentrano sul loro piano di lavoro. La soluzione di produttività, di fatto, fornisce un rapido accesso alle funzioni specifiche che consentono di estendere la produttività, come calendario, appunti, contatti ed e-mail, il tutto attraverso una efficace User Interface a schede che consente di avere sempre tutto sotto controllo.

Ogni scheda può scambiare informazioni per rendere la creazione di eventi semplice, integrata ed intuitiva. Ad esempio, gli utenti possono creare rapidamente un evento in Calendario in base al contenuto delle e-mail, o individuare elementi correlati attraverso un semplice tap.

Questi strumenti di comunicazione si intrecciano con una funzione di ricerca unificata che consentono agli utenti di trovare facilmente esattamente ciò di cui hanno bisogno. Dalla screen principale di Samsung Focus Hub, gli utenti possono visualizzare un riepilogo delle principali notifiche, tramite un sistema che può anche essere personalizzato in base alle preferenze.

L’applicazione fornirà gli alert per i promemoria ed i suggerimenti alle azioni nel momento opportuno. L’interfaccia grafica semplificata di Samsung Focus conta anche su una barra di notifica e di un pulsante di azione flottante che fornisce all’utente un maggiore controllo sul proprio workspace. Poiché l’applicazione sincronizza i dati con il PC, gli utenti possono interagire a più livelli, garantendosi sempre il controllo sulle proprie azioni, sempre ovunque.

Le caratteristiche intrinseche dell’applicazione lavorano in tandem er migliorare la produttività sul posto di lavoro, dalla gestione e-mail sino alle conferenze.

Samsung Focus – Funzione di ricerca e Set Keyword

Attraverso una semplice parola chiave, sarà possibile procedere alla visualizzazione di notifiche di e-mail o programmi che contengono il termine di ricerca, come ad esempio “viaggio di lavoro” o “conferenza”. In tal modo le informazioni non verranno perse e saranno sempre a portata di mano.

Samsung Focus – Email prioritaria

Attraverso l’apposizione di un semplice flag, possiamo stabilire un livello di priorità per l’invio dei nostri messaggi email.

Samsung Focus – Conference Call

Grazie a Samsung Focus, il processo di creazione di chiamate in modalità conferenza è stato ulteriormente semplificato. Gli utenti possono ora fare una richiesta di riunione via e-mail direttamente tramite l’applicazione, e possono anche direttamente disporre la composizione di un messaggio.

Samsung Focus – Dashboard Story

Mediante le previste funzioni applicative, potremo ordinare automaticamente le email e le pianificazioni per gli eventi, così che si ottenga uno storico cronologico per i messaggi e gli appuntamenti.

L’ultima versione della suite Samsung Focus app si rende disponibile all’intero del Play Store di Google per dispositivi Samsung Android. Si ricorda che la compatibilità è garantita per tutti quei telefoni con a bordo una versione minima di Android 6.0.1 Marshmallow. Puoi scaricare l’ultima versione attraverso il nostro badge. Facci sapere che cosa te ne pare di questa nuova app lasciandoci un tuo personale commento al riguardo.

