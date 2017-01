Samsung Galaxy A 2017: IP 68, Cam anteriore da 16MP, USB Type-C e molto altro

Nel corso di questi ultimi mesi si è fatto un gran parlare di quelli che saranno, tra non molto, i nuovi entry-level Samsung per il settore mobile della telefonia intelligente. Stiamo ovviamente parlando dei tanto discussi device della line-up Samsung Galaxy A 2017, sui quali pendono ora dettagli rilasciati in via ufficiale dal produttore e che, nello specifico, vertono su caratteristiche che non lasciano ad intendere di trovarsi di fronte a degli outsider della categoria.

L’azienda, in particolare, riferisce del fatto che i prossimi Galaxy A 2017 riportino in dote design elegante e prestazioni di tutto rispetto, da accompagnarsi, tra la altre cose, ad implementazioni di grido visti per i più blasonati top di gamma. In questo contesto, quindi, ampio spazio alle nuove fotocamere frontali da 16 Megapixel ed alle implementazioni del’USB Type-C che aprono la strada alla fruizione dei contenuti per la realtà virtuale tramite Samsung Gear VR 2016.

Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, vi è l’ambita concessione delle certificazioni IP68, secondo i cui standard si può prevedere un utilizzo sicuro del terminale anche in immersione, per una profondità massima di 1.5 metri ed un tempo che non superi, nel senso più stretto del termine, i 30 minuti di esposizione ai liquidi. Una feature che abbiamo conosciuto anzitempo con Galaxy S5 e che la società ha riproposto anche con le attuali soluzioni top di gamma Samsung Galaxy S7 line-up e con i mancati Note 7.

L’evento di presentazione, ufficialmente stabilitosi per la giornata del 5 Gennaio 2017 mostrerà il meglio della tecnologia made in South Korea, con particolare riguardo a terminali dal design Premium in scocca unibody in metallo e vetro 3D e sistemi di ricarica rapida volti a colmare i deficit delle attuali frontiere tecnologiche sul piano della gestione energetica. Una panoramica generale su quelle che saranno le caratteristiche dei dispositivi in via di presentazione, è data dall’enunciazione dei loro dettagli tecnici qui proposti:

Samsung Galaxy A3 2017

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED HD Resolution con diagonale da 4.7 pollici @1280x720p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: 2GB LPDDR4 System Memoria ROM: 16 GB espandibili fino ad ulteirori 256GB tramite apposito slot di espansione microSD dedicato

Dual-Sim Fotocamera Principale Posteriore: 13 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

: 8 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9 Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC (UICC, eSE), Bluetooth 4.2 ANT+ ed USB Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System

: MST Technology (Samsung Pay-ready), KNOX ed S-Voice Certificazione IP68 contro acqua e polveri sottili

Batteria : 2.350mAh non removibile con funzione ricarica rapida Qualcomm Quick Charge

135.4 x 66.2 x 7.9mm Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz e previsto update ad Android Nougat 7.1.1

Samsung Galaxy A5 2017

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.2 pollici @1920x1080p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: 3GB LPDDR4 System Memoria ROM: 32GB espandibili fino ad ulteirori 256GB tramite apposito slot di espansione microSD dedicato

Dual-Sim Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9 Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC (UICC, eSE), Bluetooth 4.2 ANT+ ed USB Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System

: MST Technology (Samsung Pay-ready), KNOX ed S-Voice Certificazione IP68 contro acqua e polveri sottili

Batteria : 3.000mAh non removibile con funzione ricarica rapida Qualcomm Quick Charge

146.1 x 71.4 x 7.9mm Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz e previsto update ad Android Nougat 7.1.1

Samsung Galaxy A7 2017

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1920x1080p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: 3GB LPDDR4 System Memoria ROM: 32GB espandibili fino ad ulteirori 256GB tramite apposito slot di espansione microSD dedicato

Dual-Sim Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9 Connessioni: WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC (UICC, eSE), Bluetooth 4.2 ANT+ ed USB Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System

: MST Technology (Samsung Pay-ready), KNOX ed S-Voice Certificazione IP68 contro acqua e polveri sottili

Batteria : 3.600mAh non removibile con funzione ricarica rapida Qualcomm Quick Charge

156.8 x 77.6 x 7.9mm Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz e previsto update ad Android Nougat 7.1.1

Samsung Galaxy A 2017 – Disponibilità e prezzo

Per quanto concerne quella che sarà la disponibilità dei prodotti, si è parlato del mese di Febbraio 2017 per l’Europa: Saranno previste quattro colorazioni fondamentali: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud.

I device della linea A3 ed A5 2017 dovrebbero riportare rispettivamente un listino prezzi di €329 e €439, sebbene non ancora confermati. Nessun dettaglio, al momento, sul prezzo di vendita del modello superiore che, in luogo di caratteristiche ben più interessanti, potrebbe verosimilmente portarsi all’incirca sulla soglia dei €500.

E voi che ne pensate di questi nuovi dispositivi Samsung? Sono interessanti o vi orienterete altrove? A voi l’ultima parola.

