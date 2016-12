Samsung Galaxy A 2017: teaser conferma le certificazioni IP68

A meno di un mese di distanza dalle indiscrezioni piovute in merito alla concessione delle certificazioni relative all’impermeabilizzazione dei terminali per la serie di prodotti entry-level siglati Samsung Galaxy A, sono giunte nuove notizie che confermano la presenza ufficiale per la resistenza ai liquidi ed alle polveri sottili. Lo abbiamo saputo attraverso il profilo Facebook di Samsung Malaysia e rappresenta, in questo segmento di mercato, un fattore a dir poco discriminante.

Certamente il teaser rilasciato in queste ore dalla sudcoreana avrà fatto sobbalzare tutti quegli acquirenti increduli, convinti che la concessione di specifiche e caratteristiche di pregio fossero appannaggio esclusivo dei più blasonati top di gamma della casa madre sudcoreana che, con questo nuovo 2017, lascia intendere di voler operare un serio cambio di rotta nella valutazione delle proprie line-up della categoria mobile smartphone.

Non solo porta per la ricarica modello USB Type-C e shooter da 16 Megapixel anteriore-posteriore diretta eredità dei più avanzati Samsung Galaxy C9 Pro ma, a quanto pare, anche possibilità di interagire a profondità massime operative di 1,5 metri per un tempo pari o inferiore ai 30 minuti.

Tutto comincia con A. Trattieni il fiato

Questo lo slogan che accompagna un teaser chiaro e senza possibilità di essere opinato. Le gocce, chiaramente visibili in immagine, rafforzano il concetto, concedendo delle funzionalità che, in tal caso, non passano certo in secondo piano, visto e considerato anche il segmento di mercato cui sono indirizzati detti dispositivi. I modelli interesseranno tutta la linea Galaxy A, dall’A3 all’A7, passando per l’A5 2017, nessuno escluso.

In particolare, avremo modo di vedere il nuovo Samsung Galaxy A7 2017 tra pochi giorni, in occasione del’annuale manifestazione Consumer Electronic Show di Las Vegas in programma nelle giornate 5-8 Gennaio 2017.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A5 2017, sappiamo che si tratta di un device caratterizzato da un display da 5,2 pollici Full HD, un SoC marchiato Samsung Exynos 7870 di tipo Octa-Core System e cadenzato @1.9GHz, 3GB di memoria RAM e due fotocamere da 16 Megapixel in soluzione singola sia per il frontale che per il posteriore. Completano la dotazione le quattro varianti colore previste ed una batteria da 3.000mAh.

Per quanto riguarda, invece, il Samsung Galaxy A7 2017, si è parlato di un SoC Exynos 7870, un display da 5.5 pollici FHD @1920×1080 pixel e, anche qui, due fotocamere da 16MP per entrambe le soluzioni. L’unica differenza, tra A5 ed A7 è, in questo caso, la diagonale utile del display. Per quanto riguarda, invece, l’A3, ciò che cambia è sostanzialmente il comparto memoria, che passa da 3Gb ad appena 2GB.

Che cosa ne pensi della nuova possibilità di utilizzare il telefono senza preoccupazione anche durante le tue sessioni di vela o magari quando sei in piscina? A te la parola.

