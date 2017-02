Samsung Galaxy A, per San Valentino il secondo costa la metà

by Marco Locatelli 800 Views

Domani sarà la volta di San Valentino, la festa degli innamorati, e per celebrare questa ricorrenza Samsung ha deciso di attivare una interessante promozione dedicata al Samsung Galaxy A. Il colosso sudcoreano ha deciso di proporre alle coppie che volessero acquistare un device della serie Samsung Galaxy A un’offerta valida fino a domani, 14 febbraio, giorno in cui cade la ricorrenza.

Due Samsung Galaxy A al prezzo di uno e mezzo

Acquistando due nuovi Samsung Galaxy A, quello che ha il prezzo più basso sarà scontato del 50%. I modelli che rientrano nella promozione sono per la precisione Galaxy A5 2017 e Galaxy A3 2017. Una sconto che verrà applicato subito e non solo facendo l’acquisto sullo shop online ufficiale di Samsung ma anche su negozi di terze parti, come Amazon.it

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo che Samsung Galaxy A3 è uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo da 4.7 pollici e risoluzione 1280×720 pixel. Sotto la scocca nasconde un processore Samsung Exynos 7870 octa Cortex-A53 da 1.6 GHz e GPU Mali-T830 MP2 e 2GB di RAM. Memoria interna da 16GB espandibile con microSD fino a 256GB, connettività LTE 4G, Wi-Fi e GPS. Fotocamera posteriore da 13 megapixel e anteriore da 8 megapixel.

Il “fratellone” Samsung Galaxy A5 è invece uno smartphone di fascia medio-alta e dispone di uno schermo da 5.2 pollici con risoluzione full HD. Sotto la scocca presenta un processore octa-core da Samsung Exynos 7880 Cortex-A53 da 1.9 GHz e GPU Mali-T830 MP2 con 3GB di RAM e memoria interna da 32GB, espandibile fino a 256 GB di RAM, connettività LTE 4G, Wi-Fi e GPS. Fotocamera posteriore da 16 megapixel e anteriore da 16 megapixel.