Samsung Galaxy A5 2016 appare su GeekBench con Android N 7.0

Samsung Galaxy A5 2016 rappresenta l’attuale midrange della software house sudcoreana verso cui si volge l’attenzione nei riguardi della distribuzione del prossimo major update voluto per i sistemi Google di Android Nougat 7.0.

Di fatto, in mattinata, nuove informazioni sono giunte in redazione in merito ad alcune immagini che hanno immortalato il device con un’installazione di Android N sulle pagine di GeekBench. Secondo quanto rilevato, di fatto, si tratterebbe proprio del modello intermedio della seria Galaxy A 2016, ovvero il Samsung Galaxy A5 2016. Un prodotto che, grazie alle nuove implementazioni, avrà il compito di sviluppare la sua azione forte di un SoC Samsung Exynos 7580 Octa-Core cadenzato a 1.6GHz e di 2GB di memoria RAM di sistema.

Il relazione a quanto rilevato sulle pagine di GeekBench, si ha a che fare con la variante SM-A525F, la quale sarebbe in realtà la versione 2017, sebbene le specifiche corrispondano in tutto e per tutto al modello attuale. Ad ogni modo al questione è presto risolta, visto e considerato che per entrambi i modelli se ne è previsto il rilascio nel breve periodo.

Per quanto riguarda le specifiche sopra menzionate, si è parlato di un device con display da 5.2 pollici a risoluzione Full HD @1920×1080 pixel e 16GB di memoria interna eventualmente espandibile tramite apposito slot esterno per microSD Card. Comparto multimediale per le fotocamere da 13 Megapixel posteriore e 5 Megapixel per il frontale. La batteria è una 2.900mAh. Previsto, inoltre, anche il sensore per le impronte digitali on-board integrato frontalmente sul pulsante Home.

Samsung Galaxy A5 2016, pertanto, attende ancora quella che potrebbe essere una notifica di aggiornamento da attuarsi nel breve periodo. Secondo l’opinione di molti, infatti, pare che la fine del mese di gennaio sia stata indicata come potenziale data di rilascio per il nuovo update. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.