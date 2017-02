Samsung Galaxy A5 2016: disponibile la patch di sicurezza di febbraio, ancora niente Nougat

Con il mese di marzo alle porte, sono moltissimi gli utenti di smartphone Samsung ancora in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android Nougat. In queste ore la casa coreana ha rilasciato un nuovo update software per il mid-range Samsung Galaxy A5 2016, in Europa, che include la patch di sicurezza di febbraio ma non va a rinnovare il sistema operativo, ancora fermo ad Android Marshmallow.

Nel dettaglio il nuovo update va a correggere ben 50 vulnerabilità presenti nel sistema operativo Android. Non mancano gli interventi di ottimizzazione del firmware che si tradurranno in un upgrade generale delle performance dello smartphone. Il pacchetto da scaricare presenta un peso di circa 54 MB e la sua distribuzione avviene via OTA in modo graduale per tutti i modelli europei di Samsung Galaxy A5 2016.

Caratterizzato da un prezzo oramai inferiore ai 250 Euro, il Galaxy A5 in versione 2016 continua ad essere la scelta migliore per chi vuole uno smartphone Samsung in questa fascia di prezzo. Il dispositivo, che sarà aggiornato, prima o poi, ad Android Nougat può contare su di un display Super AMOLED da 5.2 pollici con risoluzione FullHD affiancato dal SoC Exynos 7580, 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile.

Per quanto riguarda l’aggiornamento ad Android Nougat, i mesi di marzo ed aprile dovrebbero essere il periodo giusto per registrare l’avvio del rollout per tutta la gamma Galaxy S6, per il Note 5 (ovvero i top di gamma 2015 di Samsung) e per la gamma Galaxy A 2017 e 2016. Nel frattempo speriamo che Nougat arrivi, finalmente ed in modo completo, anche su tutti i modelli di Galaxy S7 e S7 Edge. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione.