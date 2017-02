Samsung Galaxy Book da 12 e 10.6 pollici con Windows 10 ufficiali

Nel corso di questi minuti è in corso la Conferenza Stampa Samsung nel contesto dell’evento internazionale di Barcellona 2017 che finora ha mostrato l’esistenza dei nuovi sistemi tablet Android della casa madre sudcoreana cui su affiancano anche i sistemi Samsung Galaxy Book che si caratterizzano per la presenza di sistemi basati su OS Microsoft Windows 10. Ma non finisce di certo qui.

Il nuovo sistema è fondamentalmente un tablet con cuore Windows 10 e si presenta stavolta in due varianti che puntano a soddisfare ogni specifico range d’utenza. Abbiamo il modello da 10.6 pollici mosso da una CPU Intel Core m3 che si affianca al fratello maggiore basato su Core Intel i5 di settima generazione operante a frequenza di 3.1GHz. Un approccio che abbiamo visto in modo del tutto similare anche in casa Microsoft con gli stessi Surface Pro 4, che di fatto adottano il medesimo approccio alle configurazione base per i processori.

Ambedue sfruttano i vantaggi forniti dall’utilizzo combinato con la tastiera che può essere facilmente rimossa e reinserita tramite un sistema dock su base magnetica. Alcune funzionalità sono direttamente state ereditate dalla generazione precedente ed in particolar modo per l’utilizzo della Samsung Pen che rispetto alla precedente riporta ora una punta più sottile e di appena 0.7mm. Migliora in questo frangente anche le precisione e la sensibilità.

Come visto per Samsung Galaxy Tab S3 si è prevista anche qui l’integrazione con i servizi forniti dall’app Samsung Flow, il sistema di autenticazione biometrico che consento l’interscambio di informazioni tra i device della famiglia Galaxy e quindi anche tra tablet e smartphone. In questo caso sarà possibile gestire infatti non soltanto le informazioni base ma anche le notifiche ed i messaggi fino a giungere alla possibilità di procedere alla riproduzione diretta dei contenuti video in standard HDR.

Di seguito vengono fornite le panoramiche generali sulle caratteristiche distintive dei nuovi prodotti.

Samsung Galaxy Book 10.6 pollici Datasheet

Display: 10.6″ TFT con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel)

10.6″ TFT con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel) CPU Intel di settima generazione Core m3, dual core da 2.6 GHz

Intel di settima generazione Core m3, dual core da 2.6 GHz Memoria: 4GB + 64GB / 128GB eMMC eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per microSD Card

4GB + 64GB / 128GB eMMC eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per microSD Card Fotocamera anteriore: 5 Megapixel

5 Megapixel Registrazione video FHD (1920 x 1280 pixel) @30fps, Riproduzione video 4k @30fps

Sensori: accelerometro, hall, luminosità

accelerometro, hall, luminosità Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE Connettore USB Type-C

GPS GLONASS

Modem LTE Cat-6 (300Mbps)

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Dimensioni: 261,2 x 179,1 x 8,9 mm

261,2 x 179,1 x 8,9 mm Peso: 640 grammi (Wi-Fi) / 650 grammi (LTE)

640 grammi (Wi-Fi) / 650 grammi (LTE) Batteria: 30.4W sino a 10 ore di autonomia e con previsto supporto alle funzioni di ricarica rapida

Samsung Galaxy Book 12 pollici Datasheet

Display: 12″ Super AMOLED FHD (2160 x 1440 pixel)

12″ Super AMOLED FHD (2160 x 1440 pixel) CPU: Intel di settima generazione Core i5, dual core 3.1 GHz

Intel di settima generazione Core i5, dual core 3.1 GHz Memoria: 4GB di RAM + 128GB / 8GB + 256GB di storage eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per microSD

4GB di RAM + 128GB / 8GB + 256GB di storage eventualmente espandibili sino a 256GB tramite apposito slot esterno per microSD Fotocamera posteriore: 13MP

13MP Fotocamera anteriore: 5 Megapixel

5 Megapixel Registrazione video 4k (3840 x 2160 pixel) @30 fps, Riproduzione video 4k @60 fps

Sensori: accelerometro, sensore RGB, sensore di impronte, giroscopio

accelerometro, sensore RGB, sensore di impronte, giroscopio Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE Connettore: 2 porte USB Type-C

GPS GLONASS

Modem LTE Cat-6 (300Mbps)

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Dimensioni: 291,3 x 199,8 x 7,4 mm

291,3 x 199,8 x 7,4 mm Peso: 754 grammi (Wi-Fi / LTE)

754 grammi (Wi-Fi / LTE) Batteria: 39,04W, sino a 10.5 ore di autonomia e con previsto supporto alle funzioni ricarica rapida

Allo stato attuale la società non ha ancora fornito gli estremi per le tempistiche utili di distribuzione dei nuovi prodotti ed i relativi listino p rezzi. Ad ogni modo sappiamo sin da ora che i nuovi Samsung Galaxy Book saranno concessi con dotazioni complete di tastiera e stilo in bundle. Che cosa ve ne pare? Non perdetevi le press news in diretta dall’evento che si concluderà solo il prossimo 2 Marzo 2017. Restate sintonizzati sui nostri canali ufficiali.

