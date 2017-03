Samsung Galaxy Book: nuovi dettagli dal manuale utente

In attesa dell’avvio della commercializzazione dei suoi nuovi tablet 2 in 1 con sistema operativo Windows 10, in queste ore Samsung ha rilasciato il manuale utente, in inglese, dei nuovi Samsung Galaxy Book che ci permette di avere un’idea più chiara sulle caratteristiche dei due dispositivi presentati il mese scorso al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Ricordiamo che la nuova gamma Galaxy Book prevede un modello con display TFT da 10.6 pollici e risoluzione FullHD e processore Intel Core m3 ed un modello più grande e potente con display Super AMOLED da 12 pollici con risoluzione QHD e processore Intel Core i5 serie U. In entrambi i casi, i processori appartengono alla settima generazione di Intel Core “Kaby Lake”.

I due nuovi Samsung Galaxy Book potranno contare su di una Cover Keyboard, una soluzione già adottata dal predecessore Galaxy TabPro S e che contraddistingue il leader della categoria dei 2 in 1, il Surface Pro 4 di Microsoft. Come evidenziato dal manuale utente, la cover tastiera presenta tre angoli di inclinazione ed un touchpad di buona qualità che integra diverse gestures che faciliteranno la vita all’utente.

I nuovi Samsung Galaxy Book presentano, chiaramente, un display touch che supporta la S-Pen, presente nella confezione d’acquisto. L’utilizzo della S-Pen potrà essere gestito tramite il pannello Air Command da cui sarà possibile accedere a diverse funzioni software dedicate alla penna che, senza dubbio, andranno ad incrementare la produttività dei dispositivi.

I nuovi 2 in 1 di Samsung saranno disponibili anche in una variante con supporto alla connettività 4G LTE con un apposito slot per SIM. Questo aspetto potrebbe garantire una maggiore diffusione per i nuovi Samsung Galaxy Book che dovrebbero essere disponibili anche nei listini di vari operatori di telefonia mobile.

E’ possibile consultare il manuale utente dei nuovi Samsung Galaxy Book direttamente dal sito ufficiale Samsung. Il manuale pubblicato dalla casa coreana, per il momento, è disponibile solo in inglese.