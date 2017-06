Samsung Galaxy Book: iniziano le vendite in Italia, prezzi e configurazioni disponibili

Dopo il debutto avvenuto al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, i nuovi Samsung Galaxy Book stanno facendo la loro comparsa, in queste ore, nei negozi italiani. I nuovi 2 in 1 di Samsung con sistema operativo Windows 10, eredi del Galaxy TabPro S uscito lo scorso anno, sono disponibili in due varianti (10.6 e 12 pollici) con prezzi, in alcuni casi già scontati rispetto al listino ufficiale comunicato da Samsung, compresi tra 730 e 1300 Euro.

I nuovi Samsung Galaxy Book presentano una parte tablet, in cui sono integrati tutti i componenti hardware, ed una tastiera-cover con tasti retroilluminati, inclusa nella confezione di vendita, che può essere facilmente collegata al tablet grazie ad un attacco magnetico.

Nel dettaglio, il Samsung Galaxy Book da 10.6 pollici parte da 730 Euro ed è disponibile sia in versione Wi-Fi che nella variante Wi-Fi + 4G LTE. Il top di gamma da 12 pollici, invece, è acquistabile al prezzo di partenza di 1299 Euro con 4 GB di RAM e 128 GB di storage di tipo SSD. Sul mercato è disponibile anche la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo di 1499 Euro. Entrambe le versioni non supportano le reti LTE. Altre configurazioni dovrebbero arrivare sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Riepiloghiamo, di seguito, le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Book.

Samsung Galaxy Book 10.6 pollici

Display TFT da 10.6 pollici con risoluzione FullHD

Processore Intel Core m3 di settima generazione con CPU Dual-Core da 2.6 GHz

4 GB di memoria RAM

64 GB di storage di tipo eMMC (è in arrivo anche una variante da 128 GB sempre di tipo eMMC)

Fotocamera anteriore da 5 Megapixel

Dimensioni: 261,2 x 179,1 x 8,9 mm

Peso: 640 grammi (Wi-Fi) / 650 grammi (LTE)

Batteria: 30.4 W

Samsung Galaxy Book 12 pollici