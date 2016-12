Samsung Galaxy C5 Pro riceve certificazione WiFi

Dopo essere approdato all’interno del portale indiano di import-export di Zauba ed aver rilasciato una traccia all’interno delle pagine dell’ente di certificazione cinese TENAA, il nuovo Galaxy C5 Pro lascia una scia che conduce direttamente alle pagine del portale internazionale della WiFi Alliance, ove si riporta la concessione del lascia-passare per il nuovo smartphone che vedrà la luce a partire dal prossimo 21 Gennaio 2017, quando ne sarà disposta la sua presentazione pubblica.

Le caratteristiche tecniche emerse in questi ultimi giorni dalle indiscrezioni e da quelle che sono state le informazioni rinvenute in via ufficiale dal’ente di certificazione TENAA sono state nuovamente confermate. Nello specifico, Samsung Galaxy C5 Pro smartphone is fregerà delle caratteristiche e delle specifiche tecniche viste in elenco:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1920x1080p con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 4a generazione

Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 626 @2.2GHz con processo produttivo a 14nm

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 626 @2.2GHz con processo produttivo a 14nm GPU: Adreno 506

Memoria RAM : 4GB LPDDR4 System

: 4GB LPDDR4 System Memoria ROM: 64GB espandibili fino ad ulteirori 256GB tramite apposito slot predisposto per microSD esterna

SIM Card : Formato Nano-SIM con slot condiviso per scheda di memoria (ibrida)

: Formato Nano-SIM con slot condiviso per scheda di memoria (ibrida) Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

Fotocamera Secondaria Anteriore : 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9

: 16 Megapixel con sistema di messa a fuoco automatica @f/1.9 Connessioni: 4G VoLTE, WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 4.2, GPS con GLONASS Geo-System

Dimensioni: 145.7×71.4×6.95mm

145.7×71.4×6.95mm Peso : 143 grammi

Batteria : 3.300mAh

: 3.300mAh Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz

Altro: sensore per le impronte digitali integrato nell'Home Button frontale

Di seguito, infine, troviamo il documento relativo rilasciato per conto dell’ente certificatore in riferimento al Galaxy C5 Pro SM-C5010. Che cosa ne pensate di questo nuovo terminale? Avete dato un’occhiata alle specifiche tecniche viste sopra in elenco? Lasciateci pure tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

