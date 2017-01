Samsung Galaxy C7 Pro: trapelano nuove immagini non ufficiali

Già in Settembre 2016, abbiamo appreso del fatto che Samsung smartphone stia realizzando due nuovi prodotti da destinare alla line-up Galaxy C, la quale è stata voluta con il preciso intento di rilanciare i terminali al di fuori del territorio cinese.

Di fatto, nel corso di questi ultimi mesi, molto è stato detto a proposito del Galaxy C5 Pro, mentre molto meno è emerso per il modello di fascia alta che risponde al nome di Galaxy C7 Pro, ultimamente trapelato in alcune nuove immagini non ufficiali che delineano il profilo estetico del nuovo dispositivo.

Una serie di immagini, infatti, inquadrano il nuovo telefono da ogni angolazioni disponibile e, da qui, emerge una classica assonanza costruttiva in alluminio che ricalca le forme unibody di un iPhone. Visto da qui, infatti, il dispositivo pare non introdurre particolari stravolgimenti rispetto al Galaxy C7 lanciato nel Giugno del 2016. Ad ogni modo, qualche piccola modifica c’è, e si vede in quello che è un sensore completamente aggiornato per la fotocamera.

In termini puramente tecnici, Samsung Galaxy C7 Pro conta su un ampio display Full HD con diagonale utile da 5.7 pollici e risoluzione d’uscita Full HD @1920×1080 pixel. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 626 con abbinati 4GB di memoria RAM di sistema e 64GB di internal storage per i dati, eventualmente espandibili tramite apposito slot esterno per microSD Card. Non manca anche una capiente batteria da 3.300mAh ed una dotazione di sistema per Android 6.0.1 Marshmallow che si completa con le imposte personalizzazioni della Touchwiz UI.

Il prezzo, dal suo primo lancio in Cina, è risultato essere al cambio di $405 circa. Non sembra che, secondo i dati, si debba aspettare poi molto per poter mettere mano a questo interessante nuovo dispositivo, visto che le concessioni rilasciate dalla WiFi Alliance e dalla FCC lasciano intendere un’ormai immediata commercializzazione del terminale.

È nostra personale opinione considerare il fatto che la società stia effettuando soltanto quelli che sono gli ultimi ritocchi ad un sistema senz’altro interessante. In molti, di fatto, si sono detti propensi a considerare una sua commercializzazione prima del finire di Gennaio 2017. Staremo a vedere.

