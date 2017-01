Samsung Galaxy C7 Pro ufficiale: ecco la scheda tecnica

Nel corso di questi ultimi mesi e di queste ultime settimane si è speculato a destra ed a manca in merito ad un Samsung Galaxy C7 Pro verso cui le indiscrezioni sono venute meno nelle tarde ore della giornata di ieri, quando ne sono state rivelate ufficialmente le specifiche tecniche.

Attraverso il suo sito ufficiale cinese, la sudcoreana, ha perciò decretato in via del tutto ufficiale le caratteristiche del suo prossimo smartphone. Si dota di una particolare costruzione in metallo sia per il frontale che per la parte posteriore e rappresenta l’ultima frontiera dell’eleganza Samsung unita ad una dotazione medio gamma.

Si caratterizza tanto per la presenza del prestante SoC Qualcomm Snapdragon 626, tanto per un nuovo sistema brevettato di raffreddamento ad acqua, che volge la propria attenzione ai consumi e ad una netta riduzione delle temperature di esercizio del chipset.

La dotazione tecnica riporta quanto segue:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1920x1080p

: Pannello Capacitivo Multi-Touch Super AMOLED Full-HD Resolution con diagonale da 5.7 pollici @1920x1080p Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 626 @2.2GHz

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 626 @2.2GHz GPU: Adreno 506

Adreno 506 Memoria RAM : 4GB LPDDR4 System

: 4GB LPDDR4 System Memoria ROM: 32/64GB espandibile tramite micro SD fino ad ulteriori 256GB

32/64GB espandibile tramite micro SD fino ad ulteriori 256GB Fotocamera Principale Posteriore: 16 Megapixel con apertura focale @f/1.9

16 Megapixel con apertura focale @f/1.9 Fotocamera Secondaria Anteriore : 16 Megapixel con apertura focale @f/1.9

: 16 Megapixel con apertura focale @f/1.9 Batteria : 3.300mAh non removibile

: 3.300mAh non removibile Sistema Operativo: Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz

Android 6.0.1 Marshmallow con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz EXTRA: sensore intelligente integrato per la scansione delle impronte digitali su tasto Home frontale e sistema Always On Attivo

La società, in merito alle condizioni di disponibilità e prezzo non ha ancora provveduto al rilascio di informazioni allegate ufficiali, sebbene i pre-ordini dovrebbero attivarsi già a partire dal prossimo 16 Gennaio 2017 in Corea del Sud ad un prezzo orientativo di circa $404, al cambio corrispondenti a €379.

Il device si renderà disponibile nelle previste colorazioni Rose Gold, Gold e Arctic Blue. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda alla pagina ufficiale creata da Samsung Electronics. Che ve ne pare di questo telefono? Vale la pena acquistarlo o ci si deve orientare altrove? Ditecelo voi.