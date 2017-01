Samsung Galaxy J3 2017 Emerge: Certificazione WiFi svela Android Nougat

Un nuovo smartphone made in South Korea, il quale riporta lo stesso numero identificativo di modello del già osservato Samsung Galaxy J3 Emerge (2017), pare essere apparso all’interno di una documentazione ufficiale per l’ente di Certificazione della WiFi Alliance, con a bordo il nuovo sistema operativo Android 7.0 Nougat.

In questi casi, si desume che la concessione delle nuove certificazioni sia da specchio al roll-out definitivo del terminale: Ad ogni modo, in merito alla questione vi sono alcune discrepanze, che si osservano in merito al fatto che lo scorso venerdì 6 Gennaio 2017, il sito web della compagnia ha riportato in uso una versione di sistema pari ad Android 6.0.1 Marshmallow. Visto che Samsung Galaxy J3 2017 è un’esclusiva della telefonia mobile, ci si stupisce del fatto che questi non riporti in dote l’ultima distribuzione del sistema.

Ad ogni modo, le ultime notizie, contribuiscono di certo ad avvalorare la tesi di un’implementazione out-of-the-box. Resta soltanto da vedere come la società intenda procedere in merito all’installazione dell’ultima revisione di sistema per le attuali proposte. Ecco, qui di seguito, lo screen ufficiale relativo alla concessione delle certificazioni ufficiali al terminale:

