Samsung Galaxy J3: rilasciato update critico urgente

Nel corso di queste ultime ore, Samsung Software ha rilasciato perentoriamente un update che risolve una criticità importante a bordo dei device della famiglia Galaxy J3.

Si tratta di un update che giunge attraverso il classico canale di distribuzione Over-the-Air (OTA) tramite il sistema a bordo dei rispettivi dispositivi, per i quali si riporta un pacchetto integrativo del peso di circa 170MB e classificato come J320FXXU0APL3. Come detto, in tal caso, l’update non migliora il device dal punto di vista puramente funzionale, ma risolve piuttosto una criticità specifica del sistema operativo.

Se proprio si vuole opinare in merito all’integrazione di funzionalità, possiamo parlare dell’implementazione dell’app Samsung Smart Manager, volutamente introdotta allo scopo di garantire all’entry-level smartphone un miglior margine di stabilità e di prestazioni generali. Ad ogni modo, Samsung non ha esplicitamente voluto rilasciare il changelog per questa nuova versione e, pertanto, non possiamo fornire ulteriori dettagli in merito, se non quelli riscontrabili attraverso lo screenshot che accompagna il processo di aggiornamento dei device:

Samsung Galaxy J3, come ribadito in apertura, rispecchia le sembianze di uno smartphone di fascia economica ben fatto, forte di un display AMOLED da 5 pollici di diagonale con risoluzione HD, 1,5 GB di memoria RAM, un processore Quad-Core System ed una batteria da 2.600mAh che si completa con uno shooter principael da 8 Megapixel.

Avete ricevuto la notifica OTA di aggiornamento? Com’è migliorata l’interazione con le funzioni di dispositivo e la stabilità generale del sistema? A voi tutti i commenti al riguardo, in attesa di un changelog ufficiale dei cambiamenti.

