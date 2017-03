Samsung Galaxy J5 2017: specifiche tecniche svelate da un nuovo benchmark

Oltre ai nuovi top di gamma Galaxy S8, in casa Samsung si lavora anche alla nuova generazione degli entry level Galaxy J ed, in particolare, al nuovo Galaxy J5 2017, erede di uno degli smartphone più venduti in assoluto nel corso dello scorso anno.

Il nuovo Samsung Galaxy J5 2017 è sempre più vicino al debutto e nella giornata di oggi fa, nuovamente, la sua comparsa in rete all’interno del database di GFXBench che ci offre una nuova panoramica su quelle che saranno le specifiche tecniche dello smartphone.

Stando ai dati di quest’ultimo benchmark, il nuovo Galaxy J5 2017 arriverà sul mercato con il sistema operativo Android Nougat in versione 7.0, opportunamente personalizzato dall’interfaccia utente di Samsung. Per quanto riguarda le specifiche hardware, invece, il benchmark evidenzia la presenza di un display da 4.8 pollici di diagonale, un dato discordante rispetto ai rumors delle scorse settimane in cui il display era da 5.2 pollici. Non possiamo escludere che Samsung intenda realizzare una variante più compatta del suo nuovo Galaxy J5 2017.





In ogni caso, qui di seguito, riepiloghiamo quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo Galaxy J5 2017 stando ai dati emersi su GFXBench oggi.

Display da 4.8 pollici di diagonale con risoluzione HD

SoC Exynos 7870 con CPU Octa-Core Cortex A53 con clock massimo di 1.5 GHz e GPU Mali T830

con CPU Octa-Core Cortex A53 con clock massimo di 1.5 GHz e GPU Mali T830 2 GB di memoria RAM

16 GB di storage interno espandibile tramite l’apposito slot per schede microSD

espandibile tramite l’apposito slot per schede microSD Fotocamera posteriore da 12 Megapixel in grado di registrare video in FullHD

Fotocamera anteriore da 12 Megapixel in grado di registrare video in FullHD

In attesa del debutto ufficiale, possiamo già affermare che il nuovo Samsung Galaxy J5 2017 arriverà sul mercato internazionale nel corso della primavera. Come il suo predecessore, lo smartphone potrà contare su di un prezzo di listino di circa 200 Euro, risultando uno degli smartphone della casa coreana di maggior interesse per la fascia bassa del mercato.