Samsung Galaxy J5 2017: uscita imminente, ecco le specifiche

by Davide Raia

Dopo la presentazione ed il lancio commerciale dei nuovi Galaxy A3, A5 ed A7 2017, in casa Samsung si lavora al nuovo entry level Samsung Galaxy J5 2017 che, secondo le ultime informazioni emerse oggi, potrebbe essere oramai prossimo alla presentazione ufficiale ed al conseguente arrivo sul mercato.

Il nuovo Samsung Galaxy J5 2017 ha, infatti, ricevuto la certificazione Wi-Fi Alliance ed è già stato protagonista, nelle scorse settimane, di numerosi benchmark. Il nuovo smartphone dell’azienda coreana sembra essere oramai pronto ad arrivare sul mercato.

Per ora, l’ipotesi più accreditata vede il debutto del J5 2017 al Mobile World Congress 2017 dove dovrebbe fare il suo debutto anche il fratello maggiore, il Galaxy J7 2017. Samsung svelerà al MWC 2017 anche il tablet Android Galaxy Tab S3 ed il nuovo convertibile Windows 10 Galaxy TabPro S2. Alla fiera spagnola sarà, invece, assente il top di gamma Galaxy S8 che debutterà, invece, in primavera (la presentazione è fissata per fine marzo).

Samsung Galaxy J5 2017: le possibili specifiche

Il nuovo entry level Samsung Galaxy J5 2017, che arriverà sul mercato con un prezzo di listino uguale o leggermente inferiore ai 200 Euro, si presenterà con specifiche tecniche decisamente interessanti. Il device dovrebbe presentare dimensioni molto simili al J5 2016 con un display da 5.2 pollici dotato di risoluzione HD (improbabile un upgrade al FullHD).

Da valutare, invece, il SoC utilizzato che potrebbe essere l’Exynos 7870, progettato direttamente da Samsung, e caratterizzato da una CPU Octa-Core da 1.5 GHz. Possibile anche la presenza di un chipset della serie Qualcomm Snapdragon come lo Snapdragon 425 o il 430. A completare la scheda tecnica, inoltre, troveremo 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno, espandibili tramite microSD. Il reparto multimediale presenterà una camera posteriore da 8 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel.

Da notare che, come evidenziato dai dati di certificazione Wi-Fi, il nuovo Samsung Galaxy J5 2017 arriverà sul mercato con Android Marshmallow e, probabilmente, solo in un secondo momento verrà aggiornato ad Android Nougat. Il primo smartphone Samsung ad arrivare sul mercato con Nougat disponibile nativamente dovrebbe essere il top di gamma S8.

Ulteriori dettagli in merito ai nuovi smartphone Samsung in arrivo sul mercato ed a tutte le novità che saranno svelate al Mobile World Congress 2017, al via a fine febbraio, emergeranno senza dubbio nei prossimi giorni.