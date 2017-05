Samsung Galaxy J5 e J7 2017: svelate le specifiche tecniche

Samsung è sempre più vicina a presentare i nuovi entry level Samsung Galaxy J5 e J7 in versione 2017. I due nuovi smartphone, così come fatto dai loro predecessori, andranno a ricoprire un ruolo determinante nelle vendite globali dell’azienda, in tutti i principali mercati internazionali, Italia compresa.

In queste ore, in rete, sono emersi nuovi dettagli in merito alle specifiche tecniche che caratterizzeranno i due entry level dell’azienda. Ricordiamo che Samsung ha in programma il lancio anche del più compatto Galaxy J3 2017.

Ecco quali saranno le specifiche dei nuovi J5 e J7.

Samsung Galaxy J7 2017

Il nuovo Samsung Galaxy J7 2017, così come il J7 2017, continuerà a presentare un display da 5.5 pollici di diagonale con tecnologia Super AMOLED ma registrerà il passaggio dalla risoluzione HD ad una decisamente migliore risoluzione FullHD. Lo smartphone presenterà, inoltre, una scocca realizzata completamente in metallo e potrà contare su di un sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.

A completare la scheda tecnica ci saranno una fotocamera posteriore da 13 Megapixel. Anche la camera anteriore sarà da 13 Megapixel e sarà supportata da un flash LED frontale. La batteria avrà una capacità di 3.600 mAh.

Il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 potrà contare, inoltre, su di un processore Octa-Core con clock di 1.6 GHz, 3 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno, espandibili tramite l’apposito slot per microSD. Il sistema operativo sarà Android Nougat.

Samsung Galaxy J5 2017

Anche il nuovo Galaxy J5 2017 potrà contare su tutte le principali novità che caratterizzeranno il fratello più grande Galaxy J7 2017. Lo smartphone potrà contare su di una scocca in metallo, su di un sensore di impronte integrato nel tasto Home e su di un processore Octa-Core da 1.6 GHz affiancato da 3 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno. Il display sarà un 5.2 pollici Super AMOLED con risoluzione HD e la batteria avrà una capacità di 3.000 mAh.

Il nuovo Galaxy J5 2017 presenterà lo stesso comparto fotografico del fratello maggiore con una camera posteriore da 13 Megapixel ed una anteriore, sempre da 13 Megapixel, supportata da un flash LED. Il sistema operativo sarà, anche in questo caso, Android Nougat.