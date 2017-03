Samsung Galaxy J7 2017 più vicino: arriva la Certificazione WiFi

La prima immagine non ufficiale del Samsung Galaxy J7 2017 è recentemente apparsa in rete per mano del noto Evan Blass (aka EvLeaks) nel corso della settimana. Il nuovo device Samsung Galaxy J7 Series è tornato in queste ore a far parlare di se, dopo essere approdato all’interno delle pagine di riferimento della WiFi Alliance.

La concessione delle certificazioni WiFi è un chiaro indicatore dell’ormai imminente annuncio del terminale. Da quanto emerso, si tratta di un device identificato con part number SM-J730, caratterizzato da un OS di base targato Google per le ultime revisioni Android Nougat in versione 7.0. Diverso, quindi, da quello visto per la variante SM-J727 che, in tal caso, si riferiva a quelle dell’operatore statunitense Verizon Wireless.

Del nuovo terminale si conoscono alcune peculiari specifiche tecniche, le quali vengono riassunte in questo datasheet provvisorio:

Display: 5.5 pollici in tecnologia Super AMOLED e con risoluzione HD @1280×720 pixel, vetro curvo 2.5D con rivestimento protettivo made in Cornig per il Gorilla Glass

5.5 pollici in tecnologia Super AMOLED e con risoluzione HD @1280×720 pixel, vetro curvo 2.5D con rivestimento protettivo made in Cornig per il Gorilla Glass Processore Octa Core Exynos 7870 / Snapdragon 430

Octa Core Exynos 7870 / Snapdragon 430 GPU Mali-T830

Mali-T830 Memoria RAM: 2GB

2GB Memoria ROM: 16GB di storage interno eventualmente espandibile tramite apposito slot esterno per microSD Card

16GB di storage interno eventualmente espandibile tramite apposito slot esterno per microSD Card Fotocamera posteriore: 8MP

8MP Fotocamera anteriore: 5MP

5MP Connettività: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1 e GPS

4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1 e GPS Sistema operativo: Android Nougat 7.0

Mancano, per il momento, alcune indicazioni chiave come la batteria, i listino prezzi e le tempistiche di presentazione e distribuzione del terminale al mercato consumer. Che cosa te ne pare, di prima valutazione, di questo terminale.

