Samsung Galaxy J7 2017 si mostra in una prima immagine

Tra le novità in arrivo per la gamma di smartphone di casa Samsung troviamo anche i futuri dispositivi della famiglia J7 2017 ed, in particolare, il nuovo phablet Samsung Galaxy J7 2017 che andrà ad occupare la fascia medio-bassa del mercato con un prezzo di poco superiore ai 200 Euro.

Lo smartphone di Samsung è il protagonista nella giornata di oggi di una nuova immagine stampa, diffusa dall’insider Evleaks, che, di fatto, svela in modo completo quello che sarà il design definitivo che potrebbe caratterizzare anche altri dispositivi della gamma J 2017.

Ecco la prima immagine del Samsung Galaxy J7 2017:

La data riportata sul telefono (10 aprile 2017) potrebbe rappresentare un’indicazione della data scelta da Samsung per la presentazione dello smartphone o per la sua effettiva uscita sul mercato. In merito a questo aspetto ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il design, invece, la parte frontale non presenta particolari novità mentre nell’area posteriore il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 presenta una soluzione inedita con una fascia orizzontale, decisamente differente dal resto della scocca, posta all’altezza della fotocamera posteriore. Il risultato è sicuramente interessante. Il nuovo Samsung Galaxy J7 2017, pur rappresentando una soluzione entry level per Samsung, arriverà sul mercato con tutte le carte in regola per sfidare al meglio la concorrenza.

Samsung Galaxy J7 2017: le specifiche tecniche

Dal punto di vista hardware, il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 potrà, infatti, contare su di un display Super AMOLED da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione HD e vetro Gorilla Glass 4 e sul SoC Exynos 7870 dotato di una CPU Octa-Core con clock massimo di 1.5 GHz e GPU Mali T830. In alcuni mercati, lo smartphone dovrebbe arrivare con, tra le specifiche, la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 430.

A completare la schedate tecnica, a prescindere dal SoC, troveremo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibili tramite un apposito slot per schede microSD, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Uno degli aspetti più interessanti del nuovo entry level di Samsung è rappresentato dal sistema operativo.

Il Samsung Galaxy J7 2017, infatti, dovrebbe debuttare con Android Nougat in versione 7.0 personalizzato da una nuova evoluzione dell’interfaccia utente di Samsung. Il nuovo J7 potrebbe, quindi, essere uno dei primi smartphone di Samsung, insieme ai futuri top di gamma Galaxy S8, ad arrivare sul mercato con la più recente versione del sistema operativo mobile di Google