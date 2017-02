Samsung Galaxy J7 2017: Specifiche tecniche confermate, ecco prezzo e data di uscita

Dopo il lancio della nuova gamma A 2017 ed in attesa della presentazione del top di gamma Galaxy S8, in casa Samsung si lavora all’arrivo sul mercato del nuovo phablet entry level Samsung Galaxy J7 2017, erede di uno degli smartphone più venduti dell’azienda coreana dello scorso anno, il J7 2016. Il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 potrebbe debuttare al Mobile World Congress 2017 per poi arrivare sul mercato internazionale, Italia compresa, nel corso della prossima primavera.

In attesa di ulteriori conferme in tal senso, il nuovo phablet è stato testato su GeekBench mettendo in evidenza quelle che saranno le sue specifiche tecniche. Stando a quanto si apprende dal database di GeekBench, il Samsung Galaxy J7 2017 arriverà sul mercato con un display da 5.5 pollici con risoluzione solo HD affiancato dal SoC Exynos 7870 progettato e prodotto da Samsung e realizzato con processo produttivo a 14 Nm. Questo SoC integra una CPU Octa-Core da 1.5 GHz ed una GPU ARM Mali-T830.

Nelle scorse settimane, in alcuni benchmark, il nuovo J7 2017 presentava il SoC Snapdragon 625 con CPU Octa-Core da 2 GHz. In attesa di ulteriori dettagli sulla questione, per il momento possiamo ipotizzare la realizzazione di due differenti varianti del nuovo J7. Sarà necessario valutare quale versione arriverà ufficialmente da noi in Italia e, più in generale, quale sarà commercializzata in Europa.

A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy J7 2017 troveremo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il device potrà contare anche sul nuovo sistema operativo Android Nougat, appena arrivato come aggiornamento sulla gamma S7 e non ancora disponibile sui nuovi Galaxy A 2017. Il nuovo J7 potrebbe, quindi, essere il primo smartphone Samsung, insieme al Galaxy S8, a presentare la nuova versione di Android.

Leggi anche: Samsung Galaxy TabPro S2 riceve la certificazione Wi-Fi, debutto al MWC 2017

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 dovrebbe collocarsi sul mercato europeo con un listino di circa 250 Euro per poi assestarsi rapidamente intorno ad uno street price di 200 Euro che, a conti fatti, è il prezzo con cui ancora oggi viene venduto il J7 2016. Il nuovo phablet entry level di Samsung potrebbe essere svelato in via ufficiale nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti.