Samsung Galaxy Note 5: update Android Nougat ormai pronto

Nel corso di queste ultime settimane si è discusso in merito all’aggiornamento firmware di sistema per i terminali top di gamma della serie Samsung Galaxy S7 e più recentemente anche per i Galaxy S6. Ad ogni modo sappiamo dalla fonte che il processo di update consentirà di raggiungere non soltanto i device della line-up Galaxy S ma anche i tablet Galaxy Tab S2 ed i Note 5.

In un post recente abbiamo preso in esame i dati relativi al tasso di frammentazione dei sistemi Android evidenziando come il Nougat rappresenti al momento una percentuale piuttosto esigua, causa un processo di aggiornamento che tarda a sopraggiungere e che riguarda soltanto l’1% dei dispositivi ad oggi in commercio.

Con le nuove direttive di aggiornamento e con i device in arrivo da presentarsi a seguito del MWC 2017 vedremo ad ogni modo un decisivo cambio di rotta. Anche i Note 5 si apprestano a ricevere il tanto atteso aggiornamento che, secondo le indiscrezioni, sarebbe ormai dietro l’angolo.

Come noto i Samsung Galaxy Note 5 del Vietnam hanno già ricevuto l’aggiornamento in versione beta come evidenziato dal video che segue che mette in mostra la potenziale versione definitiva del prodotto.

Come auspicabile verranno introdotti seri cambiamenti tanto per l’interfaccia grafica che lascia la vecchia Touchwiz UI per rifarsi alla nuova Samsung Experience tanto per le nuove funzionalità che Google ha implementato con i nuovi sistemi.

Con l’assenza dovuta al forzoso ritiro dei Galaxy note 7 dal mercato consumer gli utenti possessori di Note 5 avranno di che gioire, visto e considerato che l’introduzione di Android Nougat prevederà un nuovo livello di interattività grafica, funzionale ed una serie di miglioramenti specifici volti ad incrementare l’autonomia.

In questo caso la linea che ci divide dalle ultime implementazioni passa per il comunicato ufficiale di Samsung Electronics che nel corso delle prossima settimane potrebbe finalmente deliberare per il definitivo roll-out su tutti i mercati, Italia compresa. Vi terremo senz’altro aggiornati in merito ad ulteriori notizie.

