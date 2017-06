Samsung Galaxy Note 8 con doppia fotocamera posteriore si mostra in un render

In attesa della presentazione ufficiale, programmata per il mese di agosto, il futuro Samsung Galaxy Note 8 continua a far parlare di sé in rete. Oggi segnaliamo l’arrivo di un nuovo render che potrebbe aver svelato il design scelto da Samsung per la parte posteriore del suo phablet.

Il render in questione ci mostra, infatti, l’inedita soluzione con doppia fotocamera posteriore che rappresenterà, come confermato da diversi rumors, una delle novità principali del futuro Samsung Galaxy Note 8. Da notare, inoltre, come il render mostri il phablet in versione Coral Blue, la stessa che caratterizzava il Note 7 e che potrebbe arrivare, nei prossimi mesi, anche per la gamma Galaxy S8.

Per il sistema di doppia camera posteriore del suo nuovo Note 8, Samsung ha scelto un allineamento verticale dei sensori, una soluzione già sperimentata con alcuni prototipi del Galaxy S8 Plus ma che è stata eliminata dal progetto finale del nuovo top di gamma, probabilmente per far spazio al criticatissimo sensore di impronte posteriore.

E’ proprio tale sensore che rappresenta il grande assente di questo render. Come noto, Samsung sta lavorando, già da tempo, all’integrazione del sensore di impronte digitali all’interno del display ma non è riuscita a completare lo sviluppo di questa tecnologia in tempo utile per la presentazione del Galaxy S8. Il sensore di impronte integrato nel display potrebbe, quindi, essere una caratteristica esclusiva del nuovo Samsung Galaxy Note 8.

Per scoprire se questo render apparso online in queste ore sia autentico sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il nuovo Galaxy Note 8, infatti, sarà presentato da Samsung nel corso del mese di agosto, probabilmente a pochi giorni di distanza dall’apertura dell’edizione 2017 dell’IFA di Berlino, in programma ad inizio settembre.

Samsung punta ad anticipare Apple presentato il suo nuovo Galaxy Note 8 con qualche giorno d’anticipo rispetto ai nuovi iPhone in uscita in autunno. Ulteriori dettagli in merito al nuovo top di gamma di casa Samsung arriveranno, quindi, già nei prossimi giorni.

Fonte