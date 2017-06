Samsung Galaxy Note 8: il sensore di impronte non sarà integrato nel display

Cambiano, nuovamente, le carte in tavola per quanto riguarda il progetto del nuovo Samsung Galaxy Note 8. Dopo il render apparso ieri, infatti, in queste ore arrivano nuove informazioni in merito ad uno degli aspetti più importanti del nuovo smartphone, il sensore di impronte digitali.

Stando a quanto emerso oggi, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 non avrà il sensore di impronte digitali integrato nel display. La casa coreana, infatti, non sarebbe riuscita a portare a termine lo sviluppo di questa nuova tecnologia in tempi utili per l’avvio della produzione del nuovo Note 8.

L’integrazione del sensore di impronte all’interno del display comporta ancora troppi problemi di natura tecnica e, sembra, anche a livello di sicurezza. Dopo la gamma Galaxy S8, che secondo i piani di Samsung avrebbe dovuto presentare il sensore di impronte in posizione frontale integrato nel display, anche il Samsung Galaxy Note 8 potrà contare su di un sensore di impronte posteriore.

Se queste informazioni si riveleranno corrette, quindi, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 potrebbe riprendere, in modo praticamente integrale, il design della gamma Galaxy S8 con il lettore di impronte collocato accanto alla fotocamera, in una posizione molto criticata da utenti e critica.

Al momento, infatti, non vi sono informazioni precise in merito a nuove soluzioni che Samsung potrebbe adottare per il sensore di impronte sul Galaxy Note 8. Tutti i render emersi in queste settimane, infatti, presentavano il sensore di impronte integrato nel display dando per scontato che Samsung sarebbe riuscita a completare in tempo lo sviluppo.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Note 8 verrà presentato, molto probabilmente, sul finire del mese di agosto nel corso di un evento stampa organizzato direttamente da Samsung. Lo smartphone sarà anche all’IFA di Berlino di settembre e dovrebbe essere pronto per la commercializzazione entro la fine dell’estate, in tempo utile per contrastare i nuovi iPhone di Apple. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.

