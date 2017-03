Samsung Galaxy Note 8: nuove informazioni sul progetto in uscita entro fine 2017

Dopo il fallimento del Note 7, in casa Samsung si è ripreso a lavorare, in modo sempre più intenso, al futuro Samsung Galaxy Note 8 che dovrà cancellare definitivamente il ricordo del phablet ritirato dal mercato a causa dei ben noti problemi di surriscaldamento.

Stando a nuove informazioni emerse in queste ore, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è attualmente in fase di sviluppo, probabilmente anche piuttosto avanzato, ed il suo nome in codice è Great e non, come emerso nelle scorse settimane, Baikal.

Il nome in codice del progetto può rappresentare una chiara indicazione delle intenzioni di Samsung di rendere il nuovo Samsung Galaxy Note 8 un dispositivo davvero unico in grado di conquistare il mercato internazionale e di far dimenticare, rapidamente, il Note 7. Il nuovo phablet coreano arriverà sul mercato nel corso del secondo semestre del 2017. La sigla che contraddistinguerà il nuovo Note 7 in versione internazionale sarà SM-N950F.

Per ora, dal punto di vista tecnico non vi sono particolari indicazioni sulle caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy Note 8 che, così come avvenuto nel passaggio tra Galaxy S7 e Note 7, dovrebbe riprendere diversi elementi hardware dei nuovi Galaxy S8 che verranno presentati a fine mese ed, in particolare, i SoC Snapdragon 835 e Exynos 8895.

Sarà interessante valutare, invece, la diagonale del display del nuovo Samsung Galaxy Note 8 considerando che i nuovi Galaxy S8 arriveranno sul mercato con un display, rispettivamente, di 5.8 e 6.2 pollici e con cornici ridotte al minimo. Ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime settimane. Il nuovo phablet coreano è atteso sul mercato nel corso del prossimo autunno.

I

Samsung Galaxy Note 7: ritorna in Corea del Sud

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul progetto Samsung Galaxy Note 8 “Great”, possiamo confermare, grazie ad un report di Sammobile, che Samsung è al lavoro sul nuovo SM-N935 nome in codice Grace R, ovvero su di una versione revisionata del Galaxy Note 7 che dovrebbe arrivare sul mercato coreano nel corso del 2017.

Leggi anche: Samsung Galaxy S8: data di uscita spostata, possibili problemi con i processori

Per ora non ci sono conferme in merito ad una possibile commercializzazione del Note 7 in versione revisionata e corretta al di fuori dei confini coreani. Ulteriori dettagli, anche in questo caso, potrebbero emergere già durante questo mese. Continuate a seguirci per saperne di più.