Samsung Galaxy Note 8 potrebbe essere il primo smartphone con SoC Snapdragon 836

Torniamo a parlare del futuro Samsung Galaxy Note 8 che verrà svelato, in via ufficiale, ad agosto. Il nuovo top di gamma di casa Samsung, secondo nuove indiscrezioni di oggi, potrebbe stupire gli utenti con una caratteristica esclusiva.

Stando a quanto emerso in rete, infatti, il Samsung Galaxy Note 8 potrebbe essere il primo smartphone Android ad arrivare sul mercato con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 836, versione evoluta dello Snapdragon 835 che troviamo tra le specifiche tecniche delle varianti destinate agli USA dei Galaxy S8.

Come avvenuto con il passaggio da Snapdragon 820 a 821 lo scorso anno, il nuovo Snapdragon 836 potrebbe contare su frequenze più alte, sia per la CPU che per la GPU, rispetto allo Snapdragon 835 oltre che su di una serie di ottimizzazioni ingegneristiche che permetteranno di ridurre i consumi. Al momento si parla di un clock per la CPU di 2,5 GHz, contro i 2,45 GHz dell’835, e di un clock per la GPU di 740 MHz contro i 710 MHz dell’835.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 potrebbe, quindi, essere il primo smartphone a beneficiare di questo nuovo SoC di Qualcomm. Sarà interessante, inoltre, valutare se Samsung presenterà una versione evoluta anche dell’Exynos 8895, il SoC che troviamo tra le specifiche della versione europea dei Galaxy S8. Al momento, in ogni caso, si tratta di uno scenario poco probabile.

Ricordiamo che il futuro Samsung Galaxy Note 8 potrà contare su di un Infinity Display da 6.3 pollici con risoluzione QHD e tecnologia Super AMOLED, 6 GB di memoria RAM, almeno 64 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, e su di un sistema di due sensori per la fotocamera posteriore. Secondo gli ultimi rumors, inoltre, il Note 8 non presenterà il sensore di impronte integrato nel display ma continuerà a proporlo nella zona posteriore. Lo smartphone supporterà la S-Pen e presenterà il sistema operativo Android Nougat.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo Note 8 che sarà svelato in via ufficiale nel corso del mese di agosto.

Fonte