Samsung Galaxy Note 8: prime informazioni sulla scheda tecnica

In attesa del debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8, di cui già si conoscono praticamente tutti i dettagli tecnici, in rete inizia a farsi spazio il progetto Samsung Galaxy Note 8 che, sulla scia delle novità introdotte dal nuovo Galaxy S8 proverà a stupire cercando di far dimenticare, in modo definitivo, il progetto fallimentare del Galaxy Note 7.

Le prime informazioni evidenziano come il nuovo Samsung Galaxy Note 8 si caratterizzerà come una vera e propria evoluzione del nuovo Galaxy S8, riprendendone tutte le novità ed estremizzandole presentando un formato ancora più grande e riportando in vita l’essenziale S-Pen, da sempre elemento caratteristico della serie Note.

Il progetto Samsung Galaxy Note 8 potrà contare, quindi, su di un ampio display dual edge con cornici ridotte al minimo, sia nella parte superiore che in quella inferiore. Stando a quanto emerso sino ad oggi, lo scenario più probabile vede un nuovo Samsung Galaxy Note 8 dotato di un display Super AMOLED dual edge da ben 6.4 pollici di diagonale (+0.2 pollici rispetto al Galaxy S8+). Lo smartphone dovrebbe essere il primo smartphone della casa coreana a supportare la risoluzione 4K. L’utente potrà gestire la risoluzione in modo dinamico, riducendola al FullHD o ad un basico HD per preservare la durata della batteria.

A gestire il funzionamento del nuovo Galaxy Note 8 potrebbero esserci i SoC Snapdragon 835 e Exynos 8895, gli stessi che troveremo sulle varie versioni del Galaxy S8 che sarà presentato la prossima settimana. I due SoC, in attesa dei primi test sul campo, dovrebbero garantire un netto upgrade in termini prestazionali che si accompagnerà, grazie anche al passaggio al processo produttivo a 10 Nm, ad una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

Da non sottovalutare la possibilità che Samsung possa presentare un nuovo SoC della nuova famiglia Exynos 9 (in rete si è parlato in passato di un possibile Exynos 9810). Tale SoC, insieme ad una possibile evoluzione dello Snapdragon 835, potrebbe rappresentare la base del nuovo Note 8.

A completare la scheda tecnica del nuovo phablet della casa coreana ci saranno 6 GB di memoria RAM (quindi 2 in più rispetto al Galaxy S8 che avrà 6 GB di RAM solo in Cina) ed una memoria interna che arriverà, a seconda delle versioni, sino a 256 GB. Tra le specifiche spazio anche per una porta USB-C, lo slot per microSD ed un comparto fotografico che potrebbe registrare il debutto di un sistema a due sensori per la camera posteriore. Da notare, inoltre, che il nuovo Samsung Galaxy Note 8 supporterà anche la nuova funzione Desktop eXperience, al debutto con Galaxy S8, che permetterà allo smartphone di trasformarsi in un vero e proprio PC, in modo del tutto simile alla funzione Continuum di Windows 10 Mobile.

Le prime vere informazioni sul nuovo Galaxy Note 8 emergeranno, senza alcun dubbio, la prossima settimana in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Galaxy S8. I due progetti, infatti, saranno legati in modo stretto. Il design del nuovo top di gamma coreano, in uscita sul mercato ad aprile, sarà molto simile a quello del futuro Note che erediterà, come visto, anche gran parte delle specifiche tecniche.

Continuate, quindi, a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutte le informazioni legate ai nuovi top di gamma di casa Samsung in uscita nei prossimi mesi.